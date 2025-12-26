ETV Bharat / state

बाड़मेर के युवा की बाइक पर सड़क सुरक्षा यात्रा: नेपाल तक जागरूकता का संदेश

भावेश जांगिड़ ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या हैं. जिनसे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी का उल्लेख करते हुए बताया कि 15 साल पहले उनके ताऊजी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. जांगिड़ ने बताया कि अगर उनके ताऊजी ने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच जाती. इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया.

बाड़मेर : सरहदी जिले बाड़मेर निवासी एक युवा सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर बाइक पर सवार होकर नेपाल तक की यात्रा पर रवाना हुआ. इस पहल का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोका जा सके.

भावेश ने बताया कि जब से बाइक चलना सीखा है तब से वह हेलमेट लगाकर ही कहीं जाते हैं. लोगो को जागरूक करने से अच्छा है कि पहले खुद से इसकी शुरुआत की. बाइक से कहीं भी जाना होता है तो हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाते हैं. उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है. इसलिए सभी लोग वाहन चलाते समय अपनी सेफ्टी का विशेष रूप से ख्याल रखें.

भावेश ने बताया कि बाइक पर यात्रा करने से बीच रास्ते मे रूक- रुक कर लोगो से आसानी से संवाद किया जा सकता है. इसके लिए बाइक पर इस यात्रा को करने का फैसला लिया और यह यात्रा लगभग 25 दिनों की होगी और पूरी तरह बाइक से की जाएगी. उन्होंने बताया कि वे बाड़मेर से जोधपुर, जयपुर, दिल्ली होते हुए उत्तराखंड और फिर नेपाल तक जाएंगे. यात्रा के दौरान वे लोगों से संवाद करेंगे और उन्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे.

जागरूकता का संदेश (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

जांगिड़ ने बताया कि उन्होंने अपने साथ पीने के पानी और कपड़ों सहित आवश्यक सामान लिया है. बाड़मेर से पर्यावरण प्रेमी ग्रीनमैन नरपतसिंह राजपुरोहित और प्रवीण बोथरा सहित स्थानीय लोगों ने भावेश जांगिड़ को फूल मालाएं पहनाकर उनकी यात्रा की मंगलकामना की. इसके साथ ही उन्होंने भावेश के इस कदम की सराहना की. इससे पहले भावेश राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित एक दर्जन से अधिक राज्यों की सफल यात्राएं कर चुके हैं.