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स्कूटी और बुलेट पर मंत्रियों की सवारी, सूरजपुर में रोड सेफ्टी मैराथन और बाइक रैली, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश

स्कूटी और बुलेट पर मंत्रियों की सवारी ( Etv Bharat )

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी मैराथन और बाइक रैली का आयोजन हुआ.पुलिस विभाग ने इस रैली का आयोजन किया था.जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े स्कूटी और मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल बुलेट चलाते नजर आए. कार्यक्रम में प्रेमनगर विधायक भुलन सिंह मरावी, कलेक्टर, एसपी सहित जिले के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.



सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जागरुकता

आप को बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और अपना हेल्प क्यूआर के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया.कार्यक्रम की शुरुआत माता राजमोहिनी देवी चौक, चंदरपुर से हुई, जहां से पांच किलोमीटर की मैराथन निकाली गई, जिसका समापन सेवाकुंज में हुआ.