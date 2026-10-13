स्कूटी और बुलेट पर मंत्रियों की सवारी, सूरजपुर में रोड सेफ्टी मैराथन और बाइक रैली, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश
सूरजपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर रोड सेफ्टी मैराथन एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 2:08 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी मैराथन और बाइक रैली का आयोजन हुआ.पुलिस विभाग ने इस रैली का आयोजन किया था.जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े स्कूटी और मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल बुलेट चलाते नजर आए. कार्यक्रम में प्रेमनगर विधायक भुलन सिंह मरावी, कलेक्टर, एसपी सहित जिले के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.
सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जागरुकता
आप को बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और अपना हेल्प क्यूआर के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया.कार्यक्रम की शुरुआत माता राजमोहिनी देवी चौक, चंदरपुर से हुई, जहां से पांच किलोमीटर की मैराथन निकाली गई, जिसका समापन सेवाकुंज में हुआ.
इस मैराथन का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करना था.वाहन चलाते समय हमें यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए,ताकि सड़क पर सुरक्षा बनी रहे – श्याम बिहारी जायसवाल, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
आयोजन का उद्देश्य
आयोजन के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यातायात के सभी नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया . इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वे सड़क पर स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित करें.
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