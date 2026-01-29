ETV Bharat / state

रांची के मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन 2026, सीख से सुरक्षा का दिया गया मजबूत संदेश

रांची के मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें ज्यादा संख्या में बच्चों ने भाग लिया.

रोड सेफ्टी मैराथन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर एक और अहम पहल देखने को मिली. मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया. इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. आयोजन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और लोगों को यह संदेश देना था कि यातायात नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

रोड सेफ्टी मैराथन की थीम 'सीख से सुरक्षा'

यह मैराथन जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई, जिसका थीम सीख से सुरक्षा रखी गई थी. मैराथन के दौरान प्रतिभागियों के हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन और संदेश लिखी तख्तियां दिखाई दीं, जिनमें सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट और सीटबेल्ट के इस्तेमाल, ओवरस्पीडिंग से बचने और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया गया. आयोजन स्थल से लेकर पूरे रूट पर सड़क सुरक्षा का संदेश गूंजता रहा.

जानकारी देते ट्रैफिक एसपी राजीव रंजन (Etv Bharat)

बच्चों और युवाओं पर किया गया खास फोकस

गौरतलब है कि जनवरी महीने को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों से जोड़ना होता है. इसी क्रम में पूरे महीने राजधानी रांची समेत जिले के अलग-अलग इलाकों में कई जागरूकता अभियान चलाए गए. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड के साथ-साथ नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया, ताकि लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार बन सकें.

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस मैराथन का खास फोकस बच्चों और युवाओं पर रखा गया. उनका कहना है कि बच्चों के माध्यम से उनके परिवार और समाज तक सड़क सुरक्षा का संदेश आसानी से पहुंचाया जा सकता है. यदि बच्चे ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक होंगे, तो वे अपने घर और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे. यही कारण है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की गई.

सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक

अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है. इसके जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि हेलमेट और सीटबेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए जरूरी हैं. साथ ही, शराब पीकर वाहन चलाने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और तेज रफ्तार से होने वाले खतरों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

रोड सेफ्टी मैराथन 2026 ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि यदि समाज का हर वर्ग जागरूक हो और ट्रैफिक नियमों का पालन करे, तो सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है. इस आयोजन ने राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर एक सकारात्मक और जिम्मेदार माहौल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा.

