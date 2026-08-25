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ऑपरेशन सेफर रोड: हाईवे पर एक्सीडेंट स्पॉट से पहले गूगल मैप देगा अलर्ट, देश में पहली बार जयपुर रेंज में नवाचार

जयपुर: सड़क हादसों की रफ्तार पर लगाम कसने को जयपुर रेंज में अनूठी पहल की गई है. रेंज में आने वाले हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर डेटा का विश्लेषण किया और इसे गूगल मैप से जोड़ा गया. अब जयपुर रेंज में आने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र के पास पहुंचते ही चालक को गूगल मैप के जरिए अलर्ट मिलेगा. चालक को एक्सीडेंट स्पॉट के बारे में पहले से जानकारी होने पर वह ज्यादा सतर्कता से गाड़ी चलाकर संभावित हादसे के खतरे से बच सकेंगे.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन सेफर रोड के तहत यह नवाचार किया गया है. इसका मकसद हादसों और इनमें होने वाली मौतों पर लगाम लगाना है. इस तरह का नवाचार देश में पहली बार जयपुर रेंज में किया गया है. आगे इसे प्रदेश और देशभर में लागू करने के लिए एनएचएआई को पत्र लिखा गया है.

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तीन श्रेणियों में बांटा एक्सीडेंट स्पॉट को: उन्होंने कहा, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना राजस्थान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जयपुर रेंज के तहत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित दुर्घटना संभावित स्थलों का बीते तीन साल के हादसों और उनमें हुई मौतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया. इस विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को उनकी जोखिम गंभीरता के अनुसार ए, बी और सी कैटेगरी में वर्गीकरण किया. ए श्रेणी के छह, बी श्रेणी के 32 और सी श्रेणी के 63 स्पॉट्स हैं. इन चिह्नित स्थानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से Google Maps प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है.

समय पर अलर्ट, सावधान होंगे चालक: उनका कहना है, इस पहल का उद्देश्य केवल दुर्घटना स्थलों की पहचान करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यात्रा के दौरान पूर्व सूचना व सचेत करते हुए सुरक्षित एवं सतर्क ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है. अब जब भी कोई वाहन चालक Google Maps नेविगेशन का उपयोग करते हुए जयपुर रेंज के संबंधित राजमार्गों पर यात्रा करेगा तो चिह्नित दुर्घटना संभावित क्षेत्र के निकट पहुंचने पर उसे उस क्षेत्र के संबंध में सड़क सुरक्षा चेतावनी (Alert) प्राप्त होगी. इससे वह समय रहते अपनी गति नियंत्रित कर आवश्यक एवं यात्रा संबंधी अन्य सावधानी बरत सकेगा.

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तकनीक व पुलिसिंग का Google Maps से समन्वय: राहुल प्रकाश बोले, प्रथम चरण में जयपुर रेंज पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में पुलिस रिकॉर्ड, यातायात संबंधी सूचनाओं तथा संबंधित राजमार्गों के दुर्घटना आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किया गया. अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह जानना था कि किन स्थानों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. किन क्षेत्रों में जनहानि की गंभीरता अधिक है. इस तरह से वर्ष 2023 से 2025 तक के दुर्घटना डाटा के अनुसार जयपुर रेंज के जिला जयपुर ग्रामीण में 28, दौसा में 24, कोटपूतली बहरोड में 19, अलवर में 11, सीकर में 10, भिवाड़ी में 5, खैरथल तिजारा 3 व झुंझुनू में 01 सहित कुल 101 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए.