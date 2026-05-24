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बीजापुर पुलिस का सड़कों पर एक्शन, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर काटे चालान, हुई जुर्माना वसूली

बीजापुर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )