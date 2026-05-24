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बीजापुर पुलिस का सड़कों पर एक्शन, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर काटे चालान, हुई जुर्माना वसूली

बीजापुर पुलिस ने यातायात नियमों पर बड़ी सख्ती दिखाई है. पुलिस ने स्पेशल मुहिम चलाकर चालानी कार्रवाई की है.

Bijapur Police Action
बीजापुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 8:46 PM IST

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बीजापुर: नक्सलवाद के खात्मे के बाद बीजापुर लगातार एक्शन मोड में है. रविवार को एसपी जितेंद्र यादव के निर्देश पर पुलिस ने यातायात नियमों के लेकर सख्त अभियान चलाया. यातायात प्रभारी उप निरीक्षक केशव ठाकुर ने इस अभियान की अगुवाई की. अभियान के दौरान शहर और प्रमुख मार्गों पर विशेष रूप से चेकिंग पॉइंट लगाए गए, जहां पुलिस टीमों ने आने-जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की. इस दौरान तेज गति से वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी बीजापुर पुलिस ने एक्शन लिया.

चालानी कार्रवाई और जुर्माना वसूली से मचा हड़कंप

विशेष अभियान के दौरान कुल 23 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई. इन मामलों में कुल 17,100 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी है, ताकि लोग भविष्य में नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

Bijapur Police Checking Drive
बीजापुर पुलिस का चेकिंग अभियान (ETV BHARAT)

चेकिंग के दौरान लोगों को दी गई समझाइस

अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने केवल चालान काटने तक ही अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि वाहन चालकों को जागरूक करने पर भी विशेष ध्यान दिया. पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में बताया और समझाया कि छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं. हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को जीवन रक्षक बताते हुए सभी से इनका नियमित पालन करने की अपील की गई.

सड़क पर चलते समय जिम्मेदारी का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है. सभी वाहन चालक निर्धारित गति सीमा का पालन करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा यातायात संकेतों का पालन करें. सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ आम नागरिकों की भागीदारी बेहद जरूरी है- केशव ठाकुर, यातायात प्रभारी, बीजापुर

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसके लिए ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा- डॉ जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

बीजापुर पुलिस का यह अभियान सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल न केवल नियम तोड़ने वालों पर रोक लगाएगी, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ाएगी.

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