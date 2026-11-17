ETV Bharat / state

नोएडा में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं, 15 दिन तक चलेगा 'सड़क सुरक्षा अभियान'

नोएडा में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: सड़क पर जल्दबाजी, मोबाइल पर बातचीत और यातायात नियमों की अनदेखी अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती है. इन्हीं गलतियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है. गौतम बुद्ध नगर में ‘सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा’ के संकल्प के साथ 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया है. यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा.

एआरटीओ नंद कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा दुर्घटनाओं में कमी लाना है. इसके लिए जिले में सात जागरूकता वाहन लगाए गए हैं. ये वाहन स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे.