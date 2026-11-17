नोएडा में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं, 15 दिन तक चलेगा 'सड़क सुरक्षा अभियान'
गौतम बुद्ध नगर में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया है. इसके लिए जिले में सात जागरूकता वाहन लगाए गए हैं.
Published : November 17, 2026 at 10:21 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: सड़क पर जल्दबाजी, मोबाइल पर बातचीत और यातायात नियमों की अनदेखी अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती है. इन्हीं गलतियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है. गौतम बुद्ध नगर में ‘सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा’ के संकल्प के साथ 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया है. यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा.
एआरटीओ नंद कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा दुर्घटनाओं में कमी लाना है. इसके लिए जिले में सात जागरूकता वाहन लगाए गए हैं. ये वाहन स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे.
नागरिकों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग की जानकारी
अभियान के दौरान विद्यार्थियों और आम नागरिकों को हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की जानकारी दी जा रही है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की निर्धारित उम्र, पात्रता और वैध लाइसेंस के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है. सड़क दुर्घटना या किसी आपात स्थिति में तत्काल मदद के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी जा रही है.
शिक्षकों और विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ
अभियान के तहत अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई जा रही है. एआरटीओ नंद कुमार ने अपील की कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी सावधानियां बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं. यह पखवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और नियमों के सख्त पालन से ही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है.
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