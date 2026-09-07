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दिल्‍ली: स्कूल में पहुंची ट्रैफिक पुलिस, छात्रों को बताया सड़क पर सुरक्षित रहने का सीक्रेट

स्कूल में छात्रों से संवाद करते ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat )