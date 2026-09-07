दिल्ली: स्कूल में पहुंची ट्रैफिक पुलिस, छात्रों को बताया सड़क पर सुरक्षित रहने का सीक्रेट
दिल्ली के मयूर विहार और हसनपुर स्थित निजी स्कूलों में सोमवार को यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया.
Published : September 7, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मयूर विहार और हसनपुर स्थित निजी स्कूलों में सोमवार को यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन के प्रति जागरूक करना था. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को सड़क पर सुरक्षित रहने के जरूरी नियमों और सावधानियों की जानकारी दी. कार्यक्रम में एडिशनल सीपी जोन-1 ट्रैफिक पुलिस विजयंता आर्या, डीसीपी ईस्टर्न रेंज श्वेता सिंह चौहान, एसीपी रवि रत्त समेत ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
इस दौरान अधिकारियों ने छात्रों से संवाद किया और बताया कि सड़क सुरक्षा केवल वाहन चालकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पैदल चलने वालों और स्कूली विद्यार्थियों को भी यातायात नियमों का जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए. बच्चों को हेलमेट पहनने, कार में सफर के दौरान सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने और सड़क पार करते समय विशेष सावधानी बरतने के बारे में समझाया गया.
क्रॉसिंग या सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल
ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि सड़क पार करते समय हमेशा निर्धारित क्रॉसिंग या सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल करना चाहिए.सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए.दोपहिया वाहन पर यात्रा के दौरान हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसे सही तरीके से बांधने पर भी जोर दिया गया. कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े कई सवाल अधिकारियों से पूछे. ट्रैफिक अधिकारियों ने बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए नियमों का पालन करने के फायदे और लापरवाही से होने वाले जोखिमों के बारे में समझाया.
अधिकारियों ने कहा कि बच्चे सड़क सुरक्षा के संदेश को अपने परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे खुद यातायात नियमों का पालन करें और अपने माता-पिता व परिजनों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें. कार्यक्रम के अंत में बच्चों को सड़क पर जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ चलने तथा एक जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया गया.
ये भी पढ़ें
- BRICS शिखर सम्मेलन: कारकेड रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 22 पॉइंट्स से डायवर्ट रहेगा यातायात
- एलजी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय का किया दौरा, BRICS समिट के लिए तैयारियों की भी ली जानकारी
- गाजियाबाद: 7 महीने में 11 लाख से ज्यादा चालान, फिर भी नहीं थम रहे सड़क हादसे, 508 हुए घायल, 254 ने गंवाई जान