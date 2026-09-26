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लखनऊ में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जनवरी से अगस्त तक सड़क हादसों के आंकड़ों की समीक्षा

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई.

मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक (Photo credit: आरटीओ (प्रवर्तन))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 5:54 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ : राजधानी में शनिवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में लखनऊ मंडल के सभी जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, मृतकों एवं घायलों की संख्या, घायलों के कैशलेस इलाज, ब्लैक स्पाॅट पर कार्रवाई, हिट एंड रन मामलों और विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय की ओर से बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिस पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई.

बैठक में जनवरी से अगस्त, 2026 तक लखनऊ मंडल में घटित सड़क दुर्घटनाओं का जनपदवार विश्लेषण किया गया. दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक निरोधात्मक उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई.

समीक्षा के दौरान पाया गया कि लखनऊ मंडल के जनपद उन्नाव रायबरेली सीतापुर एवं हरदोई में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, जबकि जनपद लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी में सड़क घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है.

जनपद लखनऊ में 11.9 प्रतिशत तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई. इसी प्रकार मृतकों की संख्या में जनपद लखनऊ में 10.6 प्रतिशत तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई.

आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा निर्देश दिए गए कि जनपद लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटनाओं तथा मृतकों की संख्या में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए.

कमिश्नर ने दोनों जनपदों के अधिकारियों को हादसों के मूल कारणों की पड़ताल कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है. तीन या तीन से अधिक मौतों वाली दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के तहत तकनीकी व वैज्ञानिक जांच आख्या में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए गए.




​बैठक में पीएम राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना में घायलों को मिलने वाले कैशलेस उपचार की समीक्षा की गई. मंडल के राजकीय अस्पतालों के अलावा लखनऊ में 15, उन्नाव में 25, हरदोई में 17, रायबरेली में 12, लखीमपुर में 4 और सीतापुर में 1 निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं. कैशलेस उपचार को लेकर कमिश्नर ने ऐसे सभी अस्पतालों की तत्काल सूची बनाकर चिकित्सा विभाग को सौंपने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.


कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को मार्गों पर चिह्नित सभी ब्लैक स्पॉट्स को समयबद्ध रूप से दुरुस्त करने के निर्देश दिए. हिट एंड रन योजना के तहत वर्ष 2026 से पूर्व के लंबित मामलों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अगली बैठक से पहले शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रकरणों के निस्तारण का निर्देश दिया.

हिट एंड रन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के वर्ष 2026 के पूर्व जनपद लखनऊ के 5, जनपद रायबरेली के 7, जनपद सीतापुर के 3 एवं जनपद हरदोई के 10 आवेदन लंबित पाए गए. आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा निर्देश दिए गए कि आगामी बैठक के पूर्व वर्ष 2026 के पूर्व के समस्त प्रकरणों का सभी जनपदों द्वारा निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए.




​स्कूली वाहनों की फिटनेस और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस जारी की गईं. बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग ब्लॉक और तहसील स्तर पर सक्षम अधिकारी नामित करेंगे, जो प्रत्येक स्कूल में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कराएंगे. आरटीओ प्रवर्तन को निर्देश दिया गया कि वह एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा तैयार कर स्कूलों को दें, जिससे समिति की बैठकों और सुरक्षा उपायों की नियमित रिपोर्टिंग हो सके.


​बैठक में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी, एडीएम लखनऊ राज बहादुर, आरटीओ लखनऊ अरुण कुमार, आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय, एनएचएआई परियोजना निदेशक समेत यूपीडा, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भौतिक व वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे.

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