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लखनऊ में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, जनवरी से अगस्त तक सड़क हादसों के आंकड़ों की समीक्षा

मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ( Photo credit: आरटीओ (प्रवर्तन) )

लखनऊ : राजधानी में शनिवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में लखनऊ मंडल के सभी जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, मृतकों एवं घायलों की संख्या, घायलों के कैशलेस इलाज, ब्लैक स्पाॅट पर कार्रवाई, हिट एंड रन मामलों और विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रभात पाण्डेय की ओर से बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिस पर बिंदुवार चर्चा करते हुए संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई. बैठक में जनवरी से अगस्त, 2026 तक लखनऊ मंडल में घटित सड़क दुर्घटनाओं का जनपदवार विश्लेषण किया गया. दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक निरोधात्मक उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई. समीक्षा के दौरान पाया गया कि लखनऊ मंडल के जनपद उन्नाव रायबरेली सीतापुर एवं हरदोई में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, जबकि जनपद लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी में सड़क घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है. जनपद लखनऊ में 11.9 प्रतिशत तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई. इसी प्रकार मृतकों की संख्या में जनपद लखनऊ में 10.6 प्रतिशत तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई. आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा निर्देश दिए गए कि जनपद लखनऊ एवं लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटनाओं तथा मृतकों की संख्या में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए. कमिश्नर ने दोनों जनपदों के अधिकारियों को हादसों के मूल कारणों की पड़ताल कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है. तीन या तीन से अधिक मौतों वाली दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के तहत तकनीकी व वैज्ञानिक जांच आख्या में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए गए.