हादसों के बाद एक्शन में सरकार, सभी सिक्स लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग लागू, विभागों की जिम्मेदारी तय
सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया गया है.
Published : November 5, 2025 at 3:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पिछले दिनों हुई भीषण सड़क हादसों के बाद भजनलाल सरकार एक्शन में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नवंबर को सभी विभागों की बैठक लेकर 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने की कवायद शुरू की है. यह अभियान 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाया जा रहा है. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि सड़क हादसों और इनमें मौतों के आंकड़ों को कम करने, यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाने, जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने और आपातकालीन सहायता प्रणाली को मजबूत करना इस अभियान का मुख्य मकसद है. वहीं, प्रदेश के सभी सिक्स लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग अनुशासन को लागू करवाया जाएगा. इस अभियान के तहत अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी भी तय की गई है.
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो कार्रवाई: उन्होंने बताया कि पुलिस महकमा इस अभियान की नोडल एजेंसी और फील्ड को-ऑर्डिनेटर है. शराब पीकर, तेज गति से और गलत दिशा में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिना रिफ्लेक्टर और बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर सख्ती होगी. हाईवे पर यातायात और थाना पुलिस की टीमें निगरानी रखेंगी. हर जिले के एसपी सुनिश्चित करेंगे कि हाईवे मोबाइल यूनिट और एम्बुलेंस तय मानकों के अनुरूप हैं. इसका उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी से सत्यापन करवाया जाएगा.
पढ़ें: सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कवायद, ADG बोले- सुगम यातायात के लिए थाना पुलिस-सीओ लें सख्त एक्शन
45 साल से ज्यादा उम्र के चालकों की जांच: इस अभियान के तहत चिकित्सा विभाग 45 साल से अधिक उम्र में सभी वाहन चालकों की आंखों की जांच करेगा. इसके लिए एक महीने तक लगातार अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान किसी डॉक्टर ने गलत प्रमाण पत्र जारी किया और लाइसेंस रिन्यू किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ट्रॉमा सेंटर और निकटवर्ती अस्पतालों की तत्परता से समीक्षा की जाएगी. सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित एम्बुलेंस की उपलब्धता और संचालन का सत्यापन किया जाएगा.
फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त: नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम और और सड़क पर प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा. शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की नो एंट्री सीमा और समय निर्धारण का परीक्षण किया जाएगा. शहरों में जन जागरूकता के लिए बैनर, पोस्टर और डिजिटल डिस्प्ले लगाए जाएंगे. सड़क पर छोड़े गए मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: सड़क सुरक्षा पर सख्त सीएम, कहा- अब हादसों के जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
श्रम विभाग की भी जिम्मेदारी तय: इस अभियान में श्रम विभाग की भी जिम्मेदारी तय की गई है. ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा चालकों से ज्यादा समय तक वाहन चलवाने की शिकायतों की जांच की जाएगी और ऐसा करते पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा. वाहन चालकों के काम के समय और विश्राम के समय की पालना को सुनिश्चित करवाने के लिए सघन निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
जिले में कलेक्टर-एसपी करेंगे मॉनिटरिंग: इस अभियान के तहत जिला सड़क सुरक्षा समिति को भी जिम्मेदारी दी गई है. जिला कलेक्टर और एसपी सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से अभियान की निगरानी करेंगे. सभी विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण दल का गठन कर हर दिन समीक्षा की जाएगी. एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय युवाओं को भी सक्रिय रूप से अभियान से जोड़ा जाएगा. हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने और डिपर के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा.
मदद करने वाले होंगे सम्मानित: हादसों में पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सभी जिलों के एसपी जिला कलेक्टर के साथ समन्वय कर दैनिक रिपोर्ट डीजी ट्रैफिक को भेजेंगे. डीजी ट्रैफिक सभी रिपोर्ट्स का जिलेवार विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेंगे. गृह विभाग इस अभियान की प्रदेश स्तर पर निगरानी करेगा. इस पूरे अभियान की समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजेगा.