हादसों के बाद एक्शन में सरकार, सभी सिक्स लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग लागू, विभागों की जिम्मेदारी तय

जयपुर: राजस्थान में पिछले दिनों हुई भीषण सड़क हादसों के बाद भजनलाल सरकार एक्शन में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नवंबर को सभी विभागों की बैठक लेकर 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने की कवायद शुरू की है. यह अभियान 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाया जा रहा है. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि सड़क हादसों और इनमें मौतों के आंकड़ों को कम करने, यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाने, जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने और आपातकालीन सहायता प्रणाली को मजबूत करना इस अभियान का मुख्य मकसद है. वहीं, प्रदेश के सभी सिक्स लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग अनुशासन को लागू करवाया जाएगा. इस अभियान के तहत अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी भी तय की गई है.

शराब पीकर गाड़ी चलाई तो कार्रवाई: उन्होंने बताया कि पुलिस महकमा इस अभियान की नोडल एजेंसी और फील्ड को-ऑर्डिनेटर है. शराब पीकर, तेज गति से और गलत दिशा में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिना रिफ्लेक्टर और बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर सख्ती होगी. हाईवे पर यातायात और थाना पुलिस की टीमें निगरानी रखेंगी. हर जिले के एसपी सुनिश्चित करेंगे कि हाईवे मोबाइल यूनिट और एम्बुलेंस तय मानकों के अनुरूप हैं. इसका उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी से सत्यापन करवाया जाएगा.

45 साल से ज्यादा उम्र के चालकों की जांच: इस अभियान के तहत चिकित्सा विभाग 45 साल से अधिक उम्र में सभी वाहन चालकों की आंखों की जांच करेगा. इसके लिए एक महीने तक लगातार अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान किसी डॉक्टर ने गलत प्रमाण पत्र जारी किया और लाइसेंस रिन्यू किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ट्रॉमा सेंटर और निकटवर्ती अस्पतालों की तत्परता से समीक्षा की जाएगी. सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित एम्बुलेंस की उपलब्धता और संचालन का सत्यापन किया जाएगा.

फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त: नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम और और सड़क पर प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा. शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की नो एंट्री सीमा और समय निर्धारण का परीक्षण किया जाएगा. शहरों में जन जागरूकता के लिए बैनर, पोस्टर और डिजिटल डिस्प्ले लगाए जाएंगे. सड़क पर छोड़े गए मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा.