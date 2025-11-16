सड़क सुरक्षा अभियान: 51 हजार वाहन चालकों के चालान, नियम तोड़ने पर 1034 व्हीकल सीज

सड़क सुरक्षा अभियान: 51 हजार वाहन चालकों के चालान, नियम तोड़ने पर 1034 व्हीकल सीज
सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेशभर में चलाया जा रहा है अभियान.
Published : November 16, 2025 at 10:29 AM IST
जयपुर: सड़क हादसों पर लगाम के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 19,199 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश में लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है.
यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया: सड़क सुरक्षा अभियान में पुलिस विभाग ने 4 से 14 नवंबर तक शराब पीकर वाहन चलाने पर 7,516 , तेज गति से वाहन चलाने पर 51,289, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 36,941, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 3,253, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर 10,548 और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 19,199 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान 4 लाख 98 हजार 373 नागरिकों को यातायात नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया है.
सभी हाईवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम: प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने के लिए पुलिस जाप्ते ने प्रचार-प्रसार किया. लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमें तैनात रहीं और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
परिवहन विभाग ने भी किए चालान: सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्य में नियमों का उल्लंघन करने पर 14 नवंबर तक कुल 19,892 वाहनों के चालान किए हैं. इसमें मालवाहक वाहनों पर ओवरलोडिंग के 1224, इन वाहनों में यात्री पाए जाने पर 406 तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 13,551 मालवाहक वाहनों के चालान किए गए. यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री पाए जाने पर 206, छत पर सामान रख संचालन करने पर 44 बसों तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 2487 यात्री वाहनों का चालान किया गया.
चालकों की आंखों की जांच: परिवहन विभाग ने 434 व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त तथा 98 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए. 1034 वाहन सीज किए. 46 वाहनों के परमिट कैंसिल किए. विभाग ने अन्य प्रकरणों में भी चालान किए. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक आयु के बस व ट्रक ड्राइवरों की नेत्र जांच कर जरुरतमंद चालकों को चश्मे वितरित किए.
पीडब्ल्यूडी और निकाय भी हरकत में: सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न जिलों में सड़क किनारे झाड़ियां हटाई, स्पीड ब्रेकर सही कराए, चेतावनी, संकेतक एवं साइन बोर्ड लगाने, अनाधिकृत कट बंद करने आदि कार्य किए. नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग ने विभिन्न जिलों में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराया, रोड लाइट्स दुरुस्त करने, निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने सहित विभिन्न कार्य किए गए.