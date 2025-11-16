ETV Bharat / state

सड़क सुरक्षा अभियान: 51 हजार वाहन चालकों के चालान, नियम तोड़ने पर 1034 व्हीकल सीज

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सड़क हादसों पर लगाम के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 19,199 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश में लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है. यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया: सड़क सुरक्षा अभियान में पुलिस विभाग ने 4 से 14 नवंबर तक शराब पीकर वाहन चलाने पर 7,516 , तेज गति से वाहन चलाने पर 51,289, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 36,941, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 3,253, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने पर 10,548 और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 19,199 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान 4 लाख 98 हजार 373 नागरिकों को यातायात नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया है. पढ़ें: जयपुर जिला प्रशासन की अभिनव पहल, आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा जयपुर परवाह अभियान सभी हाईवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम: प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर एनएच-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने के लिए पुलिस जाप्ते ने प्रचार-प्रसार किया. लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीमें तैनात रहीं और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई.