ETV Bharat / state

जशपुर कलेक्टर का सख्त रुख, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट कलेक्टोरेट में प्रवेश बंद, निकाली जागरुकता रैली

रैली रक्षित केंद्र जशपुर से प्रारंभ होकर टिकिटगंज, बाघिमा, महाराज चौक, रणजीता स्टेडियम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भागलपुर, दरबारी टोली, बाजार डांड और बस स्टैंड होते हुए पुनः रक्षित केंद्र में समाप्त हुई. इस दौरान यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया गया और हेलमेट के महत्व को प्रमुखता से बताया गया.

जशपुर : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जशपुर जिला प्रशासन ने जागरुकता रैली निकाली. इस रैली की अगुवाई कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी लाल उमेद सिंह ने की. रैली में 70 से ज्यादा पुलिस और नगर सेना के जवान और कर्मचारी शामिल हुए. रैली के जरिए लोगों से हेलमेट पहनने और सुरक्षित रहने की अपील की गई.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि अधिकांश दोपहिया दुर्घटनाओं में मौत का मुख्य कारण हेलमेट न पहनना है, जिससे सिर में गंभीर चोट लगती है. उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने से ऐसी दुर्घटनाओं में जान बचाई जा सकती है और समय पर इलाज मिलने से मृत्यु की संभावना भी कम हो जाती है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं हेलमेट पहनें और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करें.

सड़क सुरक्षा का संदेश देते अधिकारी (ETV BHARAT)

हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें

कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, वहीं चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इन नियमों को आदत में शामिल करना ही सुरक्षित जीवन की कुंजी है.

जशपुर में सड़क सुरक्षा के लिए बाइक रैली (ETV BHARAT)

नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर और एसएसपी ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों और पुलिस जवानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करते हुए आम नागरिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें. बिना हेलमेट या नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस विभाग द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा.

जशपुर में अंजोर रथ (ETV BHARAT)

20 अप्रैल से कलेक्टोरेट में नया नियम

कलेक्टर ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि 20 अप्रैल 2026 से कलेक्टोरेट कार्यालय में उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा, जो दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर आएंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित कर्मचारी की होगी.

जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील

नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद कुमार भगत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने नशे में वाहन न चलाने, तेज गति से बचने और नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की है.

सड़क सुरक्षा के लिए शपथ (ETV BHARAT)

अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और जवानों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई. इस दौरान एडीएम प्रदीप साहू, तहसीलदार महेश्वर उइके, डीएसपी यातायात कुंजराम चौहान और जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज मौजूद रहे.

सड़क सुरक्षा का पालन करें

दोपहिया में हेलमेट और चारपहिया में सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं नशे में वाहन न चलाएं और मोबाइल का उपयोग न करें,गति सीमा का पालन करें और ओवरटेकिंग से बचें,नाबालिगों को वाहन न चलाने दें

