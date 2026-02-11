ETV Bharat / state

DU के मिरांडा हाउस कॉलेज की अनोखी पहल, स्टूडेंट्स करेंगे रोड सेफ्टी ऑडिट, महिला सुरक्षा और हेलमेट पर फोकस

रोड सेफ्टी ऑडिट एक अभियान, एक सोच कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. बिजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि मिरांडा हाउस में प्रस्तावित रोड सेफ्टी ऑडिट कॉलेज के सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स द्वारा किया जाएगा. इसमें विमेन डेवलपमेंट सेल की छात्राएं भी शामिल होंगी. इस ऑडिट का उद्देश्य केवल सड़क की स्थिति का पता लगाना नहीं होगा, बल्कि यह समझाना है कि सड़क सुरक्षा नियम किसी पर थोपी गई बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे जरूरी उपाय हैं. उन्होंने बताया कि जब तक लोग खुद सुरक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक कानून और चालान भी सीमित असर ही डाल पाएंगे.

इस रोड सेफ्टी ऑडिट में जियोग्राफी और अर्बन प्लानिंग के विशेषज्ञ, सेफ्टी ऑडिट करने वाले शिक्षक, महिला समूह और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे. एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स को यह समझाने में मदद करेंगे कि किसी भी सेफ्टी स्टडी को वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से कैसे किया जाए. सर्वे पूरा होने के बाद कॉलेज रिपोर्ट को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सौपेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज जल्द ही रोड सेफ्टी ऑडिट शुरू करने जा रहा है. इस पहल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) से भी जोड़ा गया है, जिससे स्टूडेंट्स की रिसर्च और कार्रवाई में आधार बन सके.

DU के मिरांडा हाऊस कॉलेज में रोड सेफ्टी की शुरूआत (ETV BHARAT)

मिरांडा हाऊस कॉलेज में हेलमेट अड्डा की शुरूआत (ETV BHARAT)

मिरांडा हाऊस कॉलेज (ETV BHARAT)

रोड सेफ्टी ऑडिट की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस से होगी. यह ऑडिट कम से कम दो महीने तक चलेगा और सुबह, शाम तथा रात तीनों समय में किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह समझना है कि अलग-अलग समय पर सड़क, रोशनी, ट्रैफिक और सुरक्षा की स्थिति कैसे बदलती है और किस समय जोखिम सबसे ज्यादा होता है.बिजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि इस रोड सेफ्टी ऑडिट में कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिनसे सीधे आम लोगों की सुरक्षा जुड़ी है. इनमें सड़क की एलाइनमेंट और डिजाइन, पैदल चलने वाले लोगों के लिए टैक्टाइल पाथ्स की उपलब्धता और स्थिति, दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स और लोगों के लिए सुविधाएं, स्ट्रीट लाइट्स और अंधेरे वाले इलाके, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक नियमों का पालन और हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग शामिल रहेगा.

उन्होंने बताया कि इन सभी पहलुओं के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि छोटी-छोटी अनदेखियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं.



महिला सुरक्षा को भी केंद्र में रखकर होगा ऑडिट

बिजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि विमेन डेवलपमेंट सेल की भागीदारी इस रोड सेफ्टी ऑडिट को और खास बनाती है. इसमें महिला सुरक्षा के नजरिए से भी सड़कों और आसपास के इलाकों का सर्वे किया जाएगा. दिल्ली पुलिस के पिंक बूथ और महिला स्टाफ के सहयोग से कॉलेज परिसर और नॉर्थ कैंपस के आसपास रोशनी, सुनसान रास्तों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा.



सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ी कार्रवाई की उम्मीद

बिजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि इस पहल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जोड़ना इसका सबसे अहम पक्ष है. उन्होंने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों ने पहले ही इस तरह की रिसर्च स्टडी की रिपोर्ट साझा करने का सुझाव दिया है. उम्मीद है कि स्टूडेंट्स द्वारा तैयार होने वाली रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट न केवल जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी सुधार की दिशा में कदम उठाने में मददगार साबित होगी.



हेलमेट अड्डा जागरूकता से व्यवहार में बदलाव

रोड सेफ्टी ऑडिट के संदेश को जमीन पर उतारने के लिए मिरांडा हाउस ने ‘हेलमेट अड्डा’ की शुरुआत की है. एक एनजीओ के सहयोग से कॉलेज को 20 हेलमेट मिले हैं, जिन्हें कॉलेज गेट के पास रखा गया है. जरूरत पड़ने पर कोई भी स्टूडेंट, टीचर या नॉन-टीचिंग स्टाफ यहां से हेलमेट ले सकता है और वापसी पर जमा कर सकता है.

खास बात यह है कि इस पहल में पिलियन राइडर्स यानी पीछे बैठने वालों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिन्हें अक्सर हेलमेट पहनते हुए नहीं देखा जाता. बिजयालक्ष्मी नंदा ने बताया कि हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए पहनना चाहिए. हल्के या टोपी जैसे हेलमेट सुरक्षा नहीं देते. उन्होंने बताया जैसे कार में सीट बेल्ट जरूरी है, वैसे ही टू-व्हीलर पर मजबूत और सही हेलमेट पहनना जीवन रक्षा के लिए जरूरी है.



शिक्षा के साथ जीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी

डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि मिरांडा हाउस की यह पहल दिखाती है कि शिक्षा संस्थान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सुरक्षा की सोच भी विकसित कर सकते हैं.



छात्राओं की बढ़ेगी सुरक्षा

छात्रा लावण्या ने बताया कि मिरांडा हाउस ने रोड सेफ्टी के लिए ‘हेलमेट अड्डा’ जैसी पहल शुरू की है. दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स यहां से हेलमेट लेकर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं. यह पहल पिलियन राइडर्स की सुरक्षा बढ़ाएगी, हादसों में कमी लाएगी और खासकर महिला स्टूडेंट्स के लिए बेहद मददगार साबित होगी.

