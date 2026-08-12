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ETV Bharat की खबर का बड़ा असर: बच्चों के प्रदर्शन के बाद जागा प्रशासन, कच्ची सड़क पर डलवाई गई बजरी

ETV Bharat की खबर का बड़ा असर ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और अधिकारियों की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सड़क की जर्जर स्थिति का जायजा लिया. उसके बाद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया, जिससे अब इस मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका है. दरअसल, मंगलवार को चंदूपुर ग्राम पंचायत के स्कूली बच्चे और ग्रामीण खराब सड़क से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और प्रदर्शन करते हुए उसके निर्माण की मांग की थी. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से चलाया था. यह भी दिखाया था कि कैसे बच्चे डीएम से मिलने के लिए अड़े थे और उन्हें पुलिसकर्मीं बाहर भगा रहे थे, उसके बाद भी बच्चे अपनी मांग पर डटे रहे और करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया था. ETV Bharat की खबर का बड़ा असर (Photo Credit; ETV Bharat) खबर दिखाए जाने के बाद मामला तेजी से बढ़ा, उसके बाद प्रशासन की भी नींद टूटी. बुधवार को अधिकारियों की टीम चंदूपुर ग्राम पंचायत के मजरा गुसांईबाबा का डेरा, पचुआ का डेरा, बच्ची का डेरा समेत आसपास के क्षेत्रों में पहुंची और सड़क का जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की. इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार, एसडीएम अभिषेक कुमार, खान अधिकारी विकास परमार, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार, बीएसए मुकेश खरवार समेत राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे. उसके बाद जलभराव वाले स्थानों पर बजरी डलवाकर कच्चे रास्ते को आवागमन के लिए बेहतर कराया गया. ETV Bharat की खबर का बड़ा असर (Photo Credit; ETV Bharat)