ETV Bharat की खबर का बड़ा असर: बच्चों के प्रदर्शन के बाद जागा प्रशासन, कच्ची सड़क पर डलवाई गई बजरी
अफसरों की टीम ने गांव पहुंचकर लिया जायजा, 1.81 करोड़ की सड़क परियोजना की मंजूरी का है इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:48 PM IST
हमीरपुर: एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और अधिकारियों की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सड़क की जर्जर स्थिति का जायजा लिया. उसके बाद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया, जिससे अब इस मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका है.
दरअसल, मंगलवार को चंदूपुर ग्राम पंचायत के स्कूली बच्चे और ग्रामीण खराब सड़क से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और प्रदर्शन करते हुए उसके निर्माण की मांग की थी. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से चलाया था. यह भी दिखाया था कि कैसे बच्चे डीएम से मिलने के लिए अड़े थे और उन्हें पुलिसकर्मीं बाहर भगा रहे थे, उसके बाद भी बच्चे अपनी मांग पर डटे रहे और करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया था.
खबर दिखाए जाने के बाद मामला तेजी से बढ़ा, उसके बाद प्रशासन की भी नींद टूटी. बुधवार को अधिकारियों की टीम चंदूपुर ग्राम पंचायत के मजरा गुसांईबाबा का डेरा, पचुआ का डेरा, बच्ची का डेरा समेत आसपास के क्षेत्रों में पहुंची और सड़क का जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की.
इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार, एसडीएम अभिषेक कुमार, खान अधिकारी विकास परमार, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार, बीएसए मुकेश खरवार समेत राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे. उसके बाद जलभराव वाले स्थानों पर बजरी डलवाकर कच्चे रास्ते को आवागमन के लिए बेहतर कराया गया.
भेजी गई है 1.81 करोड़ की कार्ययोजना
अधिकारियों के मुताबिक, इस सड़क निर्माण में वन विभाग की जमीन से जुड़ी अड़चन दूर हो चुकी है और एनओसी मिल गई है. करीब 1600 मीटर पक्की सड़क के लिए 1.81 करोड़ रुपये की कार्ययोजना शासन को भेजी गई है. शासन से स्वीकृति और धनराशि मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी.
पहले मिट्टी डाली थी, अब बजरी
ग्रामीणों के अनुसार, तीन जुलाई को भी सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था. उसके बाद प्रशासन ने कच्चे रास्ते पर मिट्टी डलवाई थी, लेकिन बारिश के बाद जलभराव और कीचड़ की समस्या फिर बढ़ गई. इस बार प्रशासन ने जलभराव वाले हिस्सों में बजरी डलवाकर तत्काल राहत देने का प्रयास किया है.
‘जहां जरूरत होगी, वहां रास्ता दुरुस्त कराएंगे’
अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को ग्रामीण, बच्चों के साथ अपनी समस्या लेकर आए थे. उनकी मांग पर कच्ची सड़क के जलभराव वाले हिस्सों में बजरी डलवाया गया है, जहां और जरूरत होगी, वहां भी रास्ते को आवागमन योग्य कराया जाएगा. पक्की सड़क के लिए कार्ययोजना शासन को भेजी गई है. स्वीकृति मिलने के बाद स्थायी निर्माण की दिशा में कार्रवाई होगी.
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