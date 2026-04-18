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ETV BHARAT की खबर का असर, हरिद्वार की सड़कों की बदलने लगी तस्वीर, रात में भी दौड़ रही मशीनें, चकाचक हो रही रोड

शहर के कई रिहायशी इलाकों में अब हालात पहले से बेहतर होने लगे हैं. प्रेम विहार, शिवानीपुरम, द्वारका विहार, गणपति धाम, राज विहार और लोकसेवा आयोग जैसे इलाकों में तेजी से सड़क निर्माण हुआ है. कई गलियों में सीसी रोड बनकर तैयार हो चुकी है. जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है. लंबे समय से धूल गड्ढों और टूटी सड़कों से जूझ रहे लोगों के लिए यह काम किसी राहत से कम नहीं है. हालांकि राहत अभी आंशिक है और पूरे शहर में समान स्थिति बनने में वक्त लगेगा.

रफ्तार पकड़ता काम, रोज सैकड़ों मीटर सड़क निर्माण: आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच निर्माण कार्य में तेजी आई है. शुरुआती दिनों में जहां 280 मीटर के आसपास काम हुआ तो 11 अप्रैल को एक ही दिन में करीब 1000 मीटर से ज्यादा सड़क निर्माण और मरम्मत का काम किया गया. इसके बाद भी रोजाना 200 से 400 मीटर के बीच काम जारी रहा. अलग-अलग पैकेज के तहत सीसी रोड, पेवर ब्लॉक और टाइल्स बिछाने का काम तेजी से किया गया है.

मोतीचूर के पास होता सड़क निर्माण कार्य (PHOTO- जिला प्रशासन)

धार्मिक मार्ग अब भी चुनौती: एक तरफ कॉलोनियों में सुधार दिख रहा है. वहीं खबर के बाद शहर के सबसे अहम धार्मिक और व्यस्त रहने वाले मार्ग, जिसमें हरकी पौड़ी, शांतिकुंज पूरी तरह ठीक कर दिए गए हैं. ये वो मार्ग हैं जहां से रोज हजारों श्रद्धालु गुजरते हैं. बीते दिनों हुई बारिश ने सड़कों की हालत को और खराब कर दिया था. लेकिन अब हरकी पौड़ी जाने वाला मार्ग समेत अन्य बड़े रास्ते, सभी बनकर तैयार हो गए हैं.

हरिद्वार अपर रोड पर काम तेज (PHOTO- जिला प्रशासन)

लोगों की नाराजगी बरकरार, राहत के साथ सवाल भी कायम: स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि, प्रशासन ने देर से ही सही, लेकिन काम शुरू तो किया है. शांतिकुंज के पास रहने वाले मनोज निषाद कहते हैं कि

कनखल और शांतिकुंज रोड पर कार्य करते श्रमिक (PHOTO- जिला प्रशासन)

सड़कें सच में बहुत खराब थीं. लेकिन अब कुछ दिन से कुछ काम बहतर हुआ है. लेकिन ये काम पहले होने चाहिए थे. हालांकि, कई बार स्थानीय लोगों ने सड़कों की बदहाली की शिकायतें की. लेकिन शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके बाद मीडिया द्वारा मुद्दा उठाने पर कार्रवाई शुरू हुई.

-मनोज निषाद, स्थानीय निवासी, शांतिकुंज-

सिर्फ सड़क ही नहीं, व्यवस्थाओं पर भी फोकस: हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कहना है कि,

जहां-जहां सड़क का निर्माण होना था, वहां किया जा रहा है. काम बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा था. हम सभी खराब सड़कों की मरम्मत के साथ ही जहां नई सड़क बनानी है, वहां काम करा रहे हैं. रोज शाम को प्रोग्रेस रिपोर्ट रिपोर्ट भी ली जा रही है. अभी तक सैकड़ों मीटर की सड़कें बना ली गई है. आगे भी काम जारी है. यात्रा से पहले ही सब काम पूरे हो गए हैं. जो रह गए, उन्हें रात दिन लगकर पूरा किया जा रहा है. हरकी पैड़ी और शांतिकुंज सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है.

-मयूर दीक्षित, हरिद्वार जिलाधिकारी-

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