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गुरुग्राम में मां-बेटी से रोडरेज, स्कॉर्पियो ड्राइवर ने लोहे की रॉड से कार की हेडलाइट तोड़ी

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित AIT चौक पर मां-बेटी के साथ रोडरेज का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो-N ने उनकी कार को साइड से टक्कर मारी और इसके बाद चालक ने उनकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगाकर रास्ता रोक दिया.

लोहे की रॉड से हेडलाइट का शीशा तोड़ा : शिकायत के मुताबिक, स्कॉर्पियो चालक ने मां-बेटी के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. आरोप है कि इसके बाद चालक अपनी गाड़ी से लोहे की रॉड निकालकर लाया और उनकी स्विफ्ट कार की हेडलाइट का शीशा तोड़ दिया और फिर मौके से फरार हो गया.

गुरुग्राम में मां-बेटी से रोडरेज (ETV Bharat)

25 दिन बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की : पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है. पीड़िता पूजा वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यह घटना 27 अगस्त को उस समय हुई, जब वह अपनी मां के साथ सेक्टर-54 मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थीं. उनकी कार का नंबर HR98D9979 और स्कॉर्पियो का टेम्परेरी नंबर T01250L04558 बताया गया है. शिकायत के अनुसार, घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन करीब 25 दिन बाद 22 सितंबर को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है. पुलिस ने अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ BNS की धारा 125, 281 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया है.