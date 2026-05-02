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पंचकूला में रोड रेज:  कार चालक ने 7 लोगों को कुचला, सभी घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पंचकूला में फुटपाथ पर बैठे लोगों को बोलेरो चालक ने कुचल दिया. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया.

Road rage in Panchkula
पंचकूला में रोड रेज में कार चालक ने 7 लोगों को कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 1:26 PM IST

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पंचकूला: शहर पंचकूला में शुक्रवार की देर रात एक कार चालक कई लोगों को कुचल कर मौके से फरार हो गया. जोरदार चीख पुकार होने पर आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और एकसाथ कई लोगों को लहूलुहान देखकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस जांच में पता लगा कि एक बोलेरो गाड़ी के चालक ने फुटपाथ पर बैठे कुल सात लोगों को कुचल दिया है. घायलों को पंचकूला सेक्टर 6 जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल सभी उपचाराधीन हैं.

घायलों में दो लोगों की टांग टूटी: यह हादसा पंचकूला के एमडीसी क्षेत्र की गांधी कॉलोनी के पास हुआ, जहां फुटपाथ पर लोग बैठे थे. उसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने संतुलन खोते हुए फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां बैठे लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में करीब सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि दो लोगों की टांग टूट गई है.

Road rage in Panchkula
अस्पताल में इलाजरत घायल (ETV Bharat)

यह हुए हैं घायल: घायलों में मीना पत्नी महेंद्र, पैर टूटा, रोशनी पुत्री महेंद्र, शिवानी पुत्री नवी, हितेंद्र पुत्री नवी, अर्चना पुत्री जगनंदन पैर टूटा, राजकुमारी पत्नी जगनंदन और एक बच्ची शामिल है. मामले के जांच अधिकारी एसआई राजकुमार ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हाल जाना और उनके बयान दर्ज किए.

Road rage in Panchkula
सड़क हादसे में घायल (ETV Bharat)

घटनास्थल और सीसीटीवी फुटेज की जांच: मामले की जांच अधिकारी ने घायलों के बयान दर्ज करने के बाद घटनास्थल की भी बारीकी से जांच की. साथ ही घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की, ताकि फरार हुए आरोपी का कोई सुराग हाथ लग सके. इसके अलावा पुलिस आरोपी की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज की भी जांच में जुटी है.

आरोपी की गिरफ्तारी की उम्मीद: मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की उम्मीद जताई है. पुलिस ने कहा कि "आरोपी के काबू आने के बाद ही पता चल सकेगा कि वह शराब के नशे में था या हादसे का कारण गाड़ी की तेज रफ्तार होना थी."

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