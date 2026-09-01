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कार से सट गई बाइक तो गोली मारकर कर दी हत्या, बिहार में सनसनीखेज वारदात

हिसुआ में युवक की हत्या कर दी गई. रोजरेज में वारदात को अंजाम दिया गया है. रिपोर्ट- सोनू कुमार

Road Rage
रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 5:01 PM IST

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नवादा : बिहार के नवादा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. हिसुआ में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई. टीएस कॉलेज के पास बाइक सटने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक को गोली मार दी गई. गंभीर हालत में नवादा ले जाने के दौरान युवक की मौत हो गई.

कार से सट गयी थी बाइक : मृतक की पहचान पियूष कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जानकारी के अनुसार, हिसुआ के टीएस कॉलेज के समीप पीयूष कुमार बाइक से एडमिशन लेने जा रहा था. इसी दौरान बाइक एक कार से सट गया. इसको लेकर विवाद हो गया.

घर पर चढ़कर मारी गोली : बताया जा रहा है कि विवाद के बाद कुछ युवक पांचू गढ़ मोहल्ले पहुंचे, जहां पीयूष कुमार को गोली मार दी. गोली लगने के बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए लेकर निकले, लेकिन नवादा लाने के दौरान उसकी मौत हो गई. पूरे परिवार में कोहराम मच गया.

Road Rage
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही हिसुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से एक कार और एक बुलेट बाइक जब्त किया है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गोलीबारी के पीछे के कारणों की जांच में जुटी है.

हिसुआ एसडीपीओ सुरेश प्रसाद ने बताया कि वे फिलहाल एक केस के सिलसिले में बाहर हैं. घटना की सूचना मिली है और मामले की पुष्टि के बाद जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

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