गुरुग्राम में रोड रेज का मामला, थार सवार युवकों ने इंजीनियर को पीटा, वीडियो वायरल
गुरुग्राम में रोड रेज की घटना सामने आई है. थार चालकों ने इंजीनियर को बुरी तरह पीटा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.
Published : June 25, 2026 at 8:49 AM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में रोड रेज की एक और घटना सामने आई. एक इंजीनियर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
गुरुग्राम में रोड रेज: इंजीनियर ने बताया कि वो अपनी ड्यूटी समाप्त कर स्कूटी से घर लौट रहा था. इस दौरान रास्ते में साइड देने को लेकर उसका थार चालक और उसके साथियों से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर थार सवार युवकों ने इंजीनियर का पीछा किया और सेक्टर-71 स्थित सोसाइटी के बाहर उसे रोककर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.
थार सवार युवकों ने इंजीनियर को पीटा: इंजीनियर को सड़क पर गिराकर उसके साथ मारपीट की गई. घटना के दौरान सोसाइटी की एक बालकनी से किसी निवासी ने पूरी वारदात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी. पुलिस प्रवक्ता संदीप के मुताबिक वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
स्टंटबाजों पर गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई: सोहना एक्सप्रेसवे (धुनेला के पास) पर बीच सड़क गाड़ी खड़ी कर स्टंटबाजी करने के मामले में थाना भोंडसी पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को काबू किया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ. गुरुग्राम पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया और 23 जून 2026 को थाना भोंडसी में संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया. बुधवार को पुलिस ने नाबालिग समेत दो को गिरफ्तार किया.
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