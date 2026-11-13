फरीदाबाद में रोडरेज, कार के लिए साइड मांगी तो युवक ने की फायरिंग, दो लोग घायल
Faridabad Road Rage Incident: फरीदाबाद में रोडरेज का मामला सामने आया है. कार के लिए साइड मांगने पर आरोपी ने दो युवकों पर फायरिंग की.
Published : November 13, 2026 at 3:08 PM IST
फरीदाबाद: खेड़ी पुल थाना क्षेत्र की भारत कॉलोनी के पास रोडरेज का मामला सामने आया है. कार निकालने के लिए साइड मांगने पर हुए विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर पिस्टल से फायरिंग कर दी. इस दौरान दो युवकों को गोली लग गई. घायलों की पहचान प्रशांत (27) और प्रिंस (23) के रूप में हुई है. दोनों को उपचार के लिए सेक्टर-21ए स्थित एशियन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में जसवंत नाम के युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगा है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को राउंडअप कर लिया है.
फरीदाबाद में रोडरेज के बाद फायरिंग: घायल दोनों बच्चों के पिता वीरेंद्र ने बताया कि भारत कॉलोनी निवासी पीयूष 12 नवंबर की रात करीब 10 बजे अपने भाई प्रिंस, प्रशांत और उसके साले के साथ कार में दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था. उन्हें अपनी बुआ को लेने जाना था. घर से करीब 100 मीटर दूर सेंट्रल बैंक के पास सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थीं. इस कारण वहां से कार निकालने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था.
साइड मांगने पर शुरू हुआ विवाद: आरोप है कि पीयूष और उसके साथियों ने वहां खड़ी ब्रेजा कार के चालक से गाड़ी हटाकर रास्ता देने के लिए कहा. इस पर कार चालक ने अपनी गाड़ी उनके सामने लगा दी. इसके बाद वह कार से नीचे उतरा और उनके साथ गाली-गलौज करने लगा. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. आरोप है कि युवक ने पिस्टल निकालकर उन पर तान दी और तीन राउंड फायरिंग कर दी. इसमें दो गोलियां प्रशांत और प्रिंस को लग गईं. प्रशांत के गर्दन के पास गोली लगी, जबकि प्रिंस की छाती में गोली लगी. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
दोनों घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज: घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग दोनों घायलों को लेकर सेक्टर-21ए स्थित एशियन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कराया गया. घायल युवकों के पिता बीरेंद्र कुमार के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी ने तीन गोलियां चलाई थीं, जिनमें से दो उनके बेटों को लगीं. मामले में जसवंत के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है.
आरोपी को पुलिस ने किया राउंडअप: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जसवंत को राउंडअप कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फायरिंग के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
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