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फरीदाबाद में रोडरेज, कार के लिए साइड मांगी तो युवक ने की फायरिंग, दो लोग घायल

Faridabad Road Rage Incident ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: खेड़ी पुल थाना क्षेत्र की भारत कॉलोनी के पास रोडरेज का मामला सामने आया है. कार निकालने के लिए साइड मांगने पर हुए विवाद में एक युवक ने कथित तौर पर पिस्टल से फायरिंग कर दी. इस दौरान दो युवकों को गोली लग गई. घायलों की पहचान प्रशांत (27) और प्रिंस (23) के रूप में हुई है. दोनों को उपचार के लिए सेक्टर-21ए स्थित एशियन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में जसवंत नाम के युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगा है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को राउंडअप कर लिया है.

फरीदाबाद में रोडरेज के बाद फायरिंग: घायल दोनों बच्चों के पिता वीरेंद्र ने बताया कि भारत कॉलोनी निवासी पीयूष 12 नवंबर की रात करीब 10 बजे अपने भाई प्रिंस, प्रशांत और उसके साले के साथ कार में दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था. उन्हें अपनी बुआ को लेने जाना था. घर से करीब 100 मीटर दूर सेंट्रल बैंक के पास सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी थीं. इस कारण वहां से कार निकालने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था.