मटेरियल गिरा लेकिन नहीं बनी सड़क, तीन साल से काम शुरु होने का इंतजार,ग्रामीणों ने दी आंदोलन की धमकी

कोरिया : कोरिया जिले के सोनहत ग्राम पंचायत के आश्रित गांव उरांवपारा में सड़क की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है. आदिवासी बाहुल्य गांव में उरांव जाति लोग निवास करते हैं.लेकिन आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. भूपेश शासनकाल के समय में उरांवपारा के लिए सीसी रोड स्वीकृत हुई थी. माननीयों ने समय पर भूमिपूजन किया और रोड निर्माण का मटेरियल भी गिरवाया,फिर भी सड़क बनने का काम शुरु नहीं हो सका.

सड़क नहीं होने से परेशान ग्रामीण : ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती हैं. किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी सामने आती है. बीमार को खाट पर लादकर तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है,इसके बाद ही नजदीकी गांव में एंबुलेंस या दूसरा वाहन मिलता है.

तीन साल से काम शुरु होने का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)