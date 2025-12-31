ETV Bharat / state

कवर्धा में सड़कों की बदहाली, रायपुर की टेक्निकल टीम ने की जांच, सड़क की गुणवत्ता मानकों पर खरी

कवर्धा में ग्राम कोयलारी की सड़कों की जांच हुई. इसमें सड़क निर्माण में कोई खामी नहीं पाई गई.

Technical Team investigation in Kawardha
कवर्धा में टेक्निकिल टीम की जांच (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 31, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में ग्राम कोयलारी से मोदियापथरा तक की सड़क कई जगह से उखड़ गई. शिकायत के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिकारियों ने इसकी गहनता से जांच की. रायपुर से इंजीनियर्स की टीम ने 29 और 30 दिसंबर तक इशकी जांच की. जांच रिपोर्ट में सड़क की गुणवत्ता सही पाई है.

सड़क की जांच में क्या निकला

कवर्धा में रायपुर से पहुंची जांट टीम ने दो दिनों तक दो अलग अलग स्थानों से सड़क के हिस्से को काटकर निकाला. उसके बाद इसकी जांच लैब में की गई. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रायपुर के अधीक्षण अभियंता अमित गुलहरे और अशोक देवांगन ने जांच की पूरी प्रक्रिया निभाई. इस जांच में पाया गया कि डामरीकरण की मोटाई 30 एमएम है, जबकि निर्धारित मानक 20 एमएम है.

कवर्धा में सड़कों की खराबी की जांच (ETV BHARAT)

सड़क की क्वालिटी के बारे में जानिए

इसी तरह डामर की मात्रा 4.70 प्रतिशत के स्थान पर 7.30 प्रतिशत पाई गई. डब्लूबीएम गिट्टी कार्य दो लेयर में किया गया, जिसमें प्रत्येक लेयर की निर्धारित मोटाई 75-75 एमएम के विरुद्ध क्रमशः 85 एमएम और 80 एमएम पाई गई. वहीं मुरूम कार्य की मोटाई भी 150 एमएम के बजाय 160 एमएम पाई गई. सभी कार्य शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार पाए गए.

Road inspection continues in Kawardha.
सड़क का लिया गया सैंपल (ETV BHARAT)

सड़क का निर्माण करीब 10 दिन पहले हुआ है. वायरल वीडियो में सड़क के किनारे के स्लोप वाले हिस्से को उखाड़ा गया प्रतीत होता है, जिसे किसी धारदार औजार से निकाला गया हो सकता है. डामर और मटेरियल की बाइंडिंग मजबूत है, अन्यथा इतना बड़ा हिस्सा एक साथ नहीं निकल सकता. सड़क को पूरी मजबूती पाने में लगभग एक माह का समय लगता है- संतोष ठाकुर, ईई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के इंजीनियर्स का कहना है कि सड़क निर्माण की कार्य क्वॉलिटी के अनुसार किए जा रहे हैं.

new year 2026: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में पुलिस मुस्तैद, पर्यटन स्थलों पर कड़ी नजर, निकाला गया फ्लैग मार्च

छत्तीसगढ़ एसआईआर अपडेट, 14 फरवरी तक सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन, 21 फरवरी को होगी अंतिम मतदाता सूची जारी

नक्सलवाद से लड़कर पर्यटन के मैप पर चमका बस्तर, धूड़मारास को UN ने बेस्ट पर्यटन स्थल चुना, तिरिया को भी मिला सम्मान

TAGGED:

RAIPUR ENGINEERS TEAM
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
PMGSY
KAWARDHA ROAD INSPECTION
ROAD PROBE IN KAWARDHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.