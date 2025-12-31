कवर्धा में सड़कों की बदहाली, रायपुर की टेक्निकल टीम ने की जांच, सड़क की गुणवत्ता मानकों पर खरी
कवर्धा में ग्राम कोयलारी की सड़कों की जांच हुई. इसमें सड़क निर्माण में कोई खामी नहीं पाई गई.
कवर्धा: वनांचल जिले कवर्धा में ग्राम कोयलारी से मोदियापथरा तक की सड़क कई जगह से उखड़ गई. शिकायत के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिकारियों ने इसकी गहनता से जांच की. रायपुर से इंजीनियर्स की टीम ने 29 और 30 दिसंबर तक इशकी जांच की. जांच रिपोर्ट में सड़क की गुणवत्ता सही पाई है.
सड़क की जांच में क्या निकला
कवर्धा में रायपुर से पहुंची जांट टीम ने दो दिनों तक दो अलग अलग स्थानों से सड़क के हिस्से को काटकर निकाला. उसके बाद इसकी जांच लैब में की गई. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रायपुर के अधीक्षण अभियंता अमित गुलहरे और अशोक देवांगन ने जांच की पूरी प्रक्रिया निभाई. इस जांच में पाया गया कि डामरीकरण की मोटाई 30 एमएम है, जबकि निर्धारित मानक 20 एमएम है.
सड़क की क्वालिटी के बारे में जानिए
इसी तरह डामर की मात्रा 4.70 प्रतिशत के स्थान पर 7.30 प्रतिशत पाई गई. डब्लूबीएम गिट्टी कार्य दो लेयर में किया गया, जिसमें प्रत्येक लेयर की निर्धारित मोटाई 75-75 एमएम के विरुद्ध क्रमशः 85 एमएम और 80 एमएम पाई गई. वहीं मुरूम कार्य की मोटाई भी 150 एमएम के बजाय 160 एमएम पाई गई. सभी कार्य शासन द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार पाए गए.
सड़क का निर्माण करीब 10 दिन पहले हुआ है. वायरल वीडियो में सड़क के किनारे के स्लोप वाले हिस्से को उखाड़ा गया प्रतीत होता है, जिसे किसी धारदार औजार से निकाला गया हो सकता है. डामर और मटेरियल की बाइंडिंग मजबूत है, अन्यथा इतना बड़ा हिस्सा एक साथ नहीं निकल सकता. सड़क को पूरी मजबूती पाने में लगभग एक माह का समय लगता है- संतोष ठाकुर, ईई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के इंजीनियर्स का कहना है कि सड़क निर्माण की कार्य क्वॉलिटी के अनुसार किए जा रहे हैं.