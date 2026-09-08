बीजापुर के नक्सल मुक्त गांव में सड़क बनी चुनौती, कंधे में लादकर एंबुलेंस तक बच्ची को पहुंचाया
बीजापुर के नक्सल मुक्त गांव में सड़क चुनौती बनकर खड़ी है.हाल ही में सड़क ना होने के कारण बच्ची की जान पर बन आई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2026 at 2:21 PM IST
बीजापुर : कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माने जाने वाले बीजापुर के मद्देड़ क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बदलने के बाद अब ग्रामीण विकास की राह देख रहे हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग बीजापुर-भोपालपटनम के बीच करीब 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गांव बंदेपारा के ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी परेशानी सड़क है. ताजा घटनाक्रम में एक मासूम बच्ची को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के दौरान खराब रास्ते ने एंबुलेंस की राह रोक दी. जिसके बाद बच्ची की जान पर बन आई.
बीमार बच्ची की जान अटकी
ग्रामीणों की माने तो बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस को फोन किया. एंबुलेंस समय पर पहुंची, लेकिन गांव तक सड़क की स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकी. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को बच्ची को गांव से बाहर मुख्य सड़क तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. मासूम बच्ची को लेकर परिवार के लोग परेशान रहे और उसे सड़क तक पहुंचाने में घंटों का समय निकल गया.इसके बाद जब बच्ची को लेकर एंबुलेंस आगे रवाना हुई तो सोमेनपल्ली पहुंचते-पहुंचते रात के करीब 8 बज गए.
सड़क बनी सबसे बड़ी बाधा
ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी या दुर्घटना जैसी आपात स्थिति में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. यदि एंबुलेंस मरीज तक समय पर नहीं पहुंच पाए तो अस्पताल तक पहुंचाने में होने वाली देरी जानलेवा साबित हो सकती है. बंदेपारा की घटना ने इसी चिंता को सामने ला दिया है. ग्रामीणों का सवाल है कि जब एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा गांव तक पहुंचने के लिए तैयार है, तो उसे पहुंचने के लिए बेहतर सड़क कब मिलेगी?
नक्सली गढ़ माना जाता था गांव
स्थानीय लोगों के मुताबिक बंदेपारा और आसपास का इलाका लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है.इसी क्षेत्र में मद्देड़ एरिया कमेटी के नक्सली सचिव नागेश और उसकी पत्नी के सुरक्षा बलों के साथ कार्रवाई में मारे जाने की बात भी सामने आती रही है.वर्ष 2010 में इसी इलाके से चार जवानों के अपहरण और बाद में उनकी रिहाई की घटना भी चर्चा में रही थी.उस समय क्षेत्र में सुरक्षा और आवागमन दोनों बड़ी चुनौती थे.
स्थिति बदली लेकिन हालात जस के तस
आज परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और बीजापुर को नक्सल मुक्त क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब विकास कार्यों की गति भी तेज होगी. ग्रामीणों का कहना है कि नक्सल समस्या से बाहर निकलने के बाद अब सबसे जरूरी जरूरत गांवों को बेहतर सड़क से जोड़ने की है.
स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक पहुंचेंगी
ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव तक पक्की और सुगम सड़क होती तो मासूम बच्ची को समय गंवाए बिना सीधे एंबुलेंस तक पहुंचाया जा सकता था.परिवार को बच्ची को लेकर पैदल या दूसरे साधनों से मुख्य मार्ग तक लाने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि अब ग्रामीण सड़क को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अब समय आ गया है कि नक्सल प्रभावित रहे इन इलाकों को विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ा जाए.
बंदेपारा के ग्रामीणों के लिए सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा सवाल है. सड़क खराब होने से रोजमर्रा के आवागमन के साथ-साथ स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को सबसे अधिक परेशानी होती है. बारिश के दिनों में समस्या और बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति में एंबुलेंस का गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है. बंदेपारा की घटना ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़ा किया है,जिसका जवाब अब शासन और प्रशासन को देना होगा.
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