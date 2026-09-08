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बीजापुर के नक्सल मुक्त गांव में सड़क बनी चुनौती, कंधे में लादकर एंबुलेंस तक बच्ची को पहुंचाया

बीजापुर : कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माने जाने वाले बीजापुर के मद्देड़ क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बदलने के बाद अब ग्रामीण विकास की राह देख रहे हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग बीजापुर-भोपालपटनम के बीच करीब 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गांव बंदेपारा के ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी परेशानी सड़क है. ताजा घटनाक्रम में एक मासूम बच्ची को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के दौरान खराब रास्ते ने एंबुलेंस की राह रोक दी. जिसके बाद बच्ची की जान पर बन आई.

बीमार बच्ची की जान अटकी



ग्रामीणों की माने तो बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस को फोन किया. एंबुलेंस समय पर पहुंची, लेकिन गांव तक सड़क की स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकी. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को बच्ची को गांव से बाहर मुख्य सड़क तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. मासूम बच्ची को लेकर परिवार के लोग परेशान रहे और उसे सड़क तक पहुंचाने में घंटों का समय निकल गया.इसके बाद जब बच्ची को लेकर एंबुलेंस आगे रवाना हुई तो सोमेनपल्ली पहुंचते-पहुंचते रात के करीब 8 बज गए.

सड़क बनी सबसे बड़ी बाधा

ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी या दुर्घटना जैसी आपात स्थिति में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. यदि एंबुलेंस मरीज तक समय पर नहीं पहुंच पाए तो अस्पताल तक पहुंचाने में होने वाली देरी जानलेवा साबित हो सकती है. बंदेपारा की घटना ने इसी चिंता को सामने ला दिया है. ग्रामीणों का सवाल है कि जब एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा गांव तक पहुंचने के लिए तैयार है, तो उसे पहुंचने के लिए बेहतर सड़क कब मिलेगी?



नक्सली गढ़ माना जाता था गांव

स्थानीय लोगों के मुताबिक बंदेपारा और आसपास का इलाका लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है.इसी क्षेत्र में मद्देड़ एरिया कमेटी के नक्सली सचिव नागेश और उसकी पत्नी के सुरक्षा बलों के साथ कार्रवाई में मारे जाने की बात भी सामने आती रही है.वर्ष 2010 में इसी इलाके से चार जवानों के अपहरण और बाद में उनकी रिहाई की घटना भी चर्चा में रही थी.उस समय क्षेत्र में सुरक्षा और आवागमन दोनों बड़ी चुनौती थे.



स्थिति बदली लेकिन हालात जस के तस