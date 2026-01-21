ETV Bharat / state

डीग-बृजनगर को एक साथ तीन बड़ी सौगातें, सड़क-तीर्थ-पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

डीग के महल ( ETV Bharat Deeg )

डीग: राजस्थान के डीग-बृजनगर क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने डीग-बृजनगर क्षेत्र को एक साथ सड़क, धार्मिक पर्यटन और पेयजल से जुड़ी तीन बड़ी सौगातें दी हैं. इन स्वीकृतियों से न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को भी नया आयाम मिलेगा. 69 किमी सड़क को मिला एमडीआर का दर्जा: डीग के जनसंपर्क अधिकारी मनीष ने बताया कि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव के तहत नौगावां-डीग-यूपी बॉर्डर सड़क को 'मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड' घोषित किया गया है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार यह सड़क अब एमडीआर-474 के नाम से जानी जाएगी. इसकी कुल लंबाई 69 किलोमीटर होगी. यह सड़क नौगावां (अलवर) से शेरपुर, रसगन, धनोटा, बांसबुरजा, अकबरपुर, मेव, लवान, मिहम, घाटा, सीकरी, गुलपाड़ा होते हुए डीग से यूपी बॉर्डर तक जाएगी. ग्रामीण सड़क से मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नयन के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ेगी और रखरखाव के लिए राज्य स्तर से बजट मिलेगा. इससे डीग और सीकरी क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और आवागमन को मजबूती मिलेगी. पढ़ें: डीग किले में एंट्री फीस लागू होते ही घटे पर्यटक, 7 दिन में एक भी विदेशी टूरिस्ट नहीं पहुंचा