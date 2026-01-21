ETV Bharat / state

डीग-बृजनगर को एक साथ तीन बड़ी सौगातें, सड़क-तीर्थ-पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

डीग-बृजनगर क्षेत्र को एमडीआर सड़क का दर्जा, आदिबद्री धाम के विकास के लिए 6.34 करोड़ रुपए और कुंडावास के लिए पेयजल योजना की मंजूरी मिली.

डीग के महल (ETV Bharat Deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 8:07 PM IST

डीग: राजस्थान के डीग-बृजनगर क्षेत्र के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने डीग-बृजनगर क्षेत्र को एक साथ सड़क, धार्मिक पर्यटन और पेयजल से जुड़ी तीन बड़ी सौगातें दी हैं. इन स्वीकृतियों से न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन और नागरिक सुविधाओं को भी नया आयाम मिलेगा.

69 किमी सड़क को मिला एमडीआर का दर्जा: डीग के जनसंपर्क अधिकारी मनीष ने बताया कि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव के तहत नौगावां-डीग-यूपी बॉर्डर सड़क को 'मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड' घोषित किया गया है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश के अनुसार यह सड़क अब एमडीआर-474 के नाम से जानी जाएगी. इसकी कुल लंबाई 69 किलोमीटर होगी. यह सड़क नौगावां (अलवर) से शेरपुर, रसगन, धनोटा, बांसबुरजा, अकबरपुर, मेव, लवान, मिहम, घाटा, सीकरी, गुलपाड़ा होते हुए डीग से यूपी बॉर्डर तक जाएगी. ग्रामीण सड़क से मुख्य जिला सड़क में क्रमोन्नयन के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ेगी और रखरखाव के लिए राज्य स्तर से बजट मिलेगा. इससे डीग और सीकरी क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और आवागमन को मजबूती मिलेगी.

आदिबद्री और पशुपतिनाथ धाम के लिए 6.34 करोड़: ब्रज क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए ग्राम पासोपा (डीग) स्थित आदिबद्रीनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों के लिए 6 करोड़ 34 लाख 57 हजार रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. कुल परियोजना लागत 846.10 लाख रुपए है. इस राशि से मंदिर परिसरों में यात्री सुविधाओं का विस्तार, सौंदर्यीकरण और आधारभूत निर्माण कार्य कराए जाएंगे. इससे ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

कुंडावास को मिलेगा स्थायी पेयजल समाधान: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत सीकरी के कुंडावास टाउन के लिए 78.27 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. इसके अंतर्गत नए नलकूपों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी. इन स्वीकृतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल अवसंरचनात्मक विकास नहीं, बल्कि बृजनगर की सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मा को सशक्त करना है. एमडीआर सड़क क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का आधार बनेगी, आदिबद्री धाम का विकास सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देगा और कुंडावास की पेयजल परियोजना यह सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया.

