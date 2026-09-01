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रांची के शनि मंदिर के पास हटेंगे अवैध मकान, प्रभावित परिवारों के लिए बनेगा आवासीय परिसर

रांचीः अपर बाजार के शनि मंदिर के समीप सड़क चौड़ीकरण की तैयारी शुरू होने वाली है. इलाके में सड़क के किनारे बने अवैध मकानों और अन्य निर्माणों को हटाकर सड़क को अधिक चौड़ा किया जाएगा. इसके साथ ही वहां रहने वाले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए नगर निगम की ओर से आवासीय परिसर विकसित करने की योजना है, जहां प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा.

अतिक्रमण के कारण यातायात में परेशानी

शनि मंदिर के आसपास का इलाका लंबे समय से घनी आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण काफी व्यस्त रहता है. कई स्थानों पर सड़क की उपलब्ध चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है. दुकानों, मकानों और सड़क किनारे होने वाले अतिक्रमण के कारण यातायात का दबाव और बढ़ जाता है. खासकर व्यस्त समय में इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

जानकारी देतीं मेयर रोशनी खलखो (Etv Bharat)

प्रस्तावित योजना के तहत सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा. सर्वे के दौरान यह चिह्नित किया जाएगा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में कितने मकान और निर्माण आ रहे हैं और वहां कितने परिवार रह रहे हैं. इसके बाद जमीन और प्रभावित परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाकर पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

परिवारों को दूसरी जगह बसाया जाएगा

अवैध मकानों को हटाने से पहले प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए जाने की योजना है. नगर निगम आवासीय परिसर का निर्माण कराकर वहां योग्य परिवारों को शिफ्ट करेगा. इससे सड़क चौड़ीकरण के दौरान लोगों के सामने आवास की समस्या खड़ी नहीं होगी. नए परिसर में रहने वाले परिवारों को व्यवस्थित आवास के साथ बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना है.

जाम की स्थिति से छुटकारा मिलेगा

सड़क चौड़ी होने के बाद शनि मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. वर्तमान में कम चौड़ाई वाली सड़क पर एक साथ अधिक वाहनों के गुजरने में परेशानी होती है. सड़क के विस्तार से वाहनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी और जाम की स्थिति कम हो सकती है.