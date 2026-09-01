ETV Bharat / state

रांची के शनि मंदिर के पास हटेंगे अवैध मकान, प्रभावित परिवारों के लिए बनेगा आवासीय परिसर

रांची में शनि मंदिर के पास की सड़क चौड़ी की जाएगी, जिससे लोगों को सड़क जाम की समस्या से राहत मिलेगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

TRAFFIC JAMS
रांची नगर निगम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः अपर बाजार के शनि मंदिर के समीप सड़क चौड़ीकरण की तैयारी शुरू होने वाली है. इलाके में सड़क के किनारे बने अवैध मकानों और अन्य निर्माणों को हटाकर सड़क को अधिक चौड़ा किया जाएगा. इसके साथ ही वहां रहने वाले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए नगर निगम की ओर से आवासीय परिसर विकसित करने की योजना है, जहां प्रभावित लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा.

अतिक्रमण के कारण यातायात में परेशानी

शनि मंदिर के आसपास का इलाका लंबे समय से घनी आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण काफी व्यस्त रहता है. कई स्थानों पर सड़क की उपलब्ध चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है. दुकानों, मकानों और सड़क किनारे होने वाले अतिक्रमण के कारण यातायात का दबाव और बढ़ जाता है. खासकर व्यस्त समय में इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

जानकारी देतीं मेयर रोशनी खलखो (Etv Bharat)

प्रस्तावित योजना के तहत सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा. सर्वे के दौरान यह चिह्नित किया जाएगा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में कितने मकान और निर्माण आ रहे हैं और वहां कितने परिवार रह रहे हैं. इसके बाद जमीन और प्रभावित परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाकर पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

परिवारों को दूसरी जगह बसाया जाएगा

अवैध मकानों को हटाने से पहले प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए जाने की योजना है. नगर निगम आवासीय परिसर का निर्माण कराकर वहां योग्य परिवारों को शिफ्ट करेगा. इससे सड़क चौड़ीकरण के दौरान लोगों के सामने आवास की समस्या खड़ी नहीं होगी. नए परिसर में रहने वाले परिवारों को व्यवस्थित आवास के साथ बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना है.

जाम की स्थिति से छुटकारा मिलेगा

सड़क चौड़ी होने के बाद शनि मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. वर्तमान में कम चौड़ाई वाली सड़क पर एक साथ अधिक वाहनों के गुजरने में परेशानी होती है. सड़क के विस्तार से वाहनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी और जाम की स्थिति कम हो सकती है.

इसका फायदा सिर्फ निजी वाहनों को ही नहीं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं को भी मिलेगा. एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को संकरी सड़क से निकलने में होने वाली परेशानी कम होगी. पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी सड़क के आसपास अधिक व्यवस्थित जगह उपलब्ध कराने की संभावना है.

शनि मंदिर के आसपास का इलाका सुविधाजनक होगा

अब योजना को जमीन पर उतारने के लिए सर्वे और जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी. प्रभावित क्षेत्र का विवरण तैयार होने के बाद आवासीय परिसर के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण से जुड़े अगले चरण की कार्रवाई की जाएगी. योजना पूरी होने पर शनि मंदिर के आसपास का इलाका मौजूदा स्थिति की तुलना में अधिक व्यवस्थित और यातायात के लिहाज से सुविधाजनक बनाया जा सकेगा.

आवासीय परिसर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया

मेयर रोशनी खलखो का कहना है कि शनि मंदिर के आसपास सड़क चौड़ीकरण के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. उनका कहना है कि किसी को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया नहीं जाएगा. सर्वे के बाद प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर आवासीय परिसर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. सड़क चौड़ी होने से अपर बाजार के इस व्यस्त इलाके में जाम की समस्या कम होगी और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः

रांची में अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से हटाए गए 15 अस्थायी ढांचे

रांची में डूरंड कप की तैयारीः मोरहाबादी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन बनेगी अस्थायी पार्किंग

रांची में बनेगा मॉडल कॉरिडोर, अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण के लिए चलेगा मेगा अभियान

TAGGED:

शनि मंदिर
अपर बाजार
सड़क चौड़ीकरण
MAYOR ROSHNI KHALKHO
RANCHI MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.