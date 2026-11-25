रेवाड़ी में विधायक के घर के पास सड़क उखड़ने पर एक्शन, JE सस्पेंड, MLA ने जताई थी नाराजगी
Rewari Mla Laxman Yadav House Road :रेवाड़ी में विधायक लक्ष्मण यादव के घर के पास सड़क उखड़ने पर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है.
Published : November 25, 2026 at 8:58 PM IST
रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव के घर के पास बनी नई सड़क उखड़ने के मामले में जेई विकास गर्ग को सस्पेंड कर दिया गया है.
विधायक के घर के पास की सड़क उखड़ी : करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क दो महीने पहले ही तैयार हुई थी. लेकिन बनने के एक महीने बाद ही ये उखड़ने लगी थीं. स्थानीय लोगों की शिकायत पर विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों को समस्या बताई, लेकिन समाधान नहीं हुआ. इसके बाद लोग दोबारा विधायक के पास पहुंच गए. इस पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि बड़ी बात है कि बार-बार अधिकारियों के कहने के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा है. अधिकारियों को या तो इसमें मजा आ रहा है या वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. वे ऐसा करना नहीं चाहते या किसी का आशीर्वाद लेकर बैठे हैं. यह मामला सीएम नायब सैनी तक भी पहुंचा था. माना जा रहा है कि इसी के चलते बुधवार को जेई पर कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला नगर निगम रहेगा.
8 महीने पहले शुरू हुआ था सड़क निर्माण : रेवाड़ी के सेक्टर-4 में सड़क बनाने का काम करीब 8 महीने पहले शुरू हुआ था. शुरुआत से ही लोग इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे. सड़क का लेवल सही नहीं था और निर्माण सामग्री को लेकर भी शिकायतें थीं. करीब 90 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद कई जगह रोड़ियां उखड़ने लगीं. स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब गुणवत्ता की शिकायत विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से की थी. विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों को सड़क की खामियां दूर करने के निर्देश दिए, लेकिन सुधार नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी.
जांच के बाद जेई सस्पेंड : सड़क निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंची. इसके बाद 20 नवंबर को चंडीगढ़ मुख्यालय से विभागीय टीम रेवाड़ी पहुंची और सड़क के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे. प्रारंभिक जांच में गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलने के बाद जेई विकास गर्ग को सस्पेंड कर दिया गया. यह मामला सीएम नायब सैनी तक भी पहुंचा था. माना जा रहा है कि इसी के चलते बुधवार को जेई पर कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला नगर निगम रहेगा.
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