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रेवाड़ी में विधायक के घर के पास सड़क उखड़ने पर एक्शन, JE सस्पेंड, MLA ने जताई थी नाराजगी

रेवाड़ी में विधायक के घर के पास सड़क उखड़ने पर एक्शन ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव के घर के पास बनी नई सड़क उखड़ने के मामले में जेई विकास गर्ग को सस्पेंड कर दिया गया है.

विधायक के घर के पास की सड़क उखड़ी : करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क दो महीने पहले ही तैयार हुई थी. लेकिन बनने के एक महीने बाद ही ये उखड़ने लगी थीं. स्थानीय लोगों की शिकायत पर विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों को समस्या बताई, लेकिन समाधान नहीं हुआ. इसके बाद लोग दोबारा विधायक के पास पहुंच गए. इस पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि बड़ी बात है कि बार-बार अधिकारियों के कहने के बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा है. अधिकारियों को या तो इसमें मजा आ रहा है या वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. वे ऐसा करना नहीं चाहते या किसी का आशीर्वाद लेकर बैठे हैं. यह मामला सीएम नायब सैनी तक भी पहुंचा था. माना जा रहा है कि इसी के चलते बुधवार को जेई पर कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला नगर निगम रहेगा.