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कोटा में NH-27 बाइपास पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, एक गंभीर

कोटा : नेशनल हाईवे 27 के कोटा बाइपास पर शुक्रवार देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई. हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है. यह तीनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से एक अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही दो युवकों की जान चली गई थी. दुर्घटना उद्योग नगर थाना इलाके में हुई . मृतक दोनों युवक उम्मेदगंज भील बस्ती के रहने वाले थे. यह लोग बाइक पर सवार होकर उम्मेदगंज से झालावाड़ रोड स्थित जगपुरा जा रहे थे.

उद्योग नगर थाना प्रभारी मांगेलाल यादव ने बताया कि बाइक पर सवार होकर अभिषेक, मोनू और कालू तीनों देर रात 11:00 बजे के आसपास जगपुरा के लिए निकले थे. यह नेशनल हाईवे 27 पर कैथून रोड के फ्लाईओवर से ऊपर चढ़े थे. इसके बाद 500 मीटर झालावाड़ रोड की तरफ आगे बढ़े ही थे की तभी पीछे से आ रहे हैं, एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगने पर हाईवे से 5 फीट नीचे युवक गिर गए थे, जहां पर सर्विस रोड बनाने का काम चल रहा है. दुर्घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है. बाइक को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक रुकने की जगह मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी. हादसे में घायल तीनों युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद दो को मृत घोषित कर दिया. इस पूरे मामले में परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वाहन और चालक की पड़ताल की जा रही है.