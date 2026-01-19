ETV Bharat / state

सावधान! आज रात नहीं चलना है गिरिडीह की इस महत्वपूर्ण सड़क पर, ये है वजह

गिरिडीह की इस महत्वपूर्ण सड़क पर 19-20 जनवरी की रात आवागमन प्रभावित रहेगा.

ROAD CLOSED FOR DRAIN CONSTRUCTION
गिरिडीह-धनबाद सड़क (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: शहर से धनबाद जाने वाली सड़क पर पांच घंटे के लिए आवागमन प्रभावित रहेगा. इसे लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने आम सूचना जारी कर दी है. जारी सूचना में बताया गया है कि सीसीएल गिरिडीह के परियोजना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि धनबाद रेलवे सेतु के पास रेलवे द्वारा नाली डायवर्सन काम किया जाना है. ऐसे में गिरिडीह के इस पथ पर 19 जनवरी की रात 11 बजे से 20 जनवरी की सुबह चार बजे तक ट्रैफिक ब्लॉकेज रहेगा. इस दौरान गिरिडीह से धनबाद आने-जाने वाली सड़क में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

छोटी वाहनों के लिए निर्धारित हुआ रूट

इधर इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे वाहनों के लिए इस पांच घंटे के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है. थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने बताया कि धनबाद रेल पुल के पास होने वाले कार्य को देखते हुए धनबाद रूट की तरफ से गिरिडीह जाने वाली गाड़ियां मुर्गीयाटेंगरी होते हुए बुढ़ियाखाद की तरफ जाएगी. जबकि गिरिडीह से धनबाद की तरफ जाने वाली गाड़ियां मानसरोवर-चंदननगर से मंगरोडीह तालाब होते हुए मुख्य मार्ग पर निकलेगी.

9 स्थानों पर जवानों की तैनाती

मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसे लेकर 9 स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है. अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बड़ा चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, बभनटोली मोड़, पुराना पुलिस लाइन मोड़, सीसीएल गेट बरवाडीह, रेलवे ब्रिज के पास बरवाडीह से बुढ़ियाखाद जाने वाला रास्ता, अजीडीह टोल, ताराटांड थाना अहिल्यापुर मोड, मुफस्सिल थाना और बनियाडीह मोड़ के पास जवानों की तैनाती की गई है.

TAGGED:

GIRIDIH DHANBAD ROAD
गिरिडीह
TRAFFIC CLOSED IN GIRIDIH
नाली बनाने के लिए सड़क बंद
ROAD CLOSED FOR DRAIN CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.