औरैया में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत के बाद सड़क जाम, हत्या की आशंका

औरैया में किसान की मौत के बाद हंगामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमावता में खेत की रखवाली कर रहे 35 वर्षीय किसान अर्जुन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हरपालपुर अड्डा के पास गेहूं के खेत में शुक्रवार देर रात उनका शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताती और मामले की जांच की मांग की. कुल्हाड़ी, टूटी हुई टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर मिला: अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह रोज की तरह खेतों की रखवाली करने गए थे. देर रात हरपालपुर अड्डे के पास गेहूं के खेत में उनका शव मिला. उनके भाई ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी, कि उनको सूअर ने टक्कर मार दी है. जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती (Video Credit: ETV Bharat) मौके से एक कुल्हाड़ी, टूटी हुई टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर का पैकेट बरामद हुआ है. इन चीजों के मिलने के कारण परिजनों ने आशंका जताई कि यह सुनियोजित हत्या हो सकती है.