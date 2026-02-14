औरैया में खेत की रखवाली कर रहे किसान की मौत के बाद सड़क जाम, हत्या की आशंका
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया, अर्जुन सिंह की मौत की सूचना मिली थी. परिवार ने हत्या की आशंका जतायी है. जांच हो रही है.
Published : February 14, 2026 at 9:19 PM IST
औरैया: जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमावता में खेत की रखवाली कर रहे 35 वर्षीय किसान अर्जुन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हरपालपुर अड्डा के पास गेहूं के खेत में शुक्रवार देर रात उनका शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताती और मामले की जांच की मांग की.
कुल्हाड़ी, टूटी हुई टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर मिला: अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गा सिंह रोज की तरह खेतों की रखवाली करने गए थे. देर रात हरपालपुर अड्डे के पास गेहूं के खेत में उनका शव मिला. उनके भाई ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी, कि उनको सूअर ने टक्कर मार दी है.
मौके से एक कुल्हाड़ी, टूटी हुई टॉर्च और लाल मिर्च पाउडर का पैकेट बरामद हुआ है. इन चीजों के मिलने के कारण परिजनों ने आशंका जताई कि यह सुनियोजित हत्या हो सकती है.
परिवार ने जतायी हत्या की आशंका: अर्जुन सिंह कुल चार भाई थे. बाकी तीनों भाई नौकरी करते हैं, जबकि अर्जुन घर पर रहकर खेती संभालते थे. परिवार में पत्नी शांति और 8 वर्षीय पुत्र नैतिक है. परिजनों ने पुलिस से जांच कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
परिजनों ने सड़क जाम की: पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी, तो गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खुल गया.
फॉरेंसिक और सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची: फॉरेंसिक टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को मौके पर बुलाया गया. साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि थाना अजीतमल क्षेत्र के गांव अमावता से अर्जुन सिंह की हत्या की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
