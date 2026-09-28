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खाट पर सिस्टम: खटिया पर मरीज को ढोकर पांच किमी ले गए ग्रामीण, नदी पार कर पहुंचाया मुख्य सड़क तक

लातेहार के महुआडांड़ प्रखंड के एक गांव में सड़क की सुविधा नहीं है. ग्रामीणों का कहना है उनके गांव तक कभी सड़क नहीं पहुंची.

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मरीज को खाट पर ले जाते ग्रामीण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
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लातेहार: सरकार द्वारा गांव-गांव तक सड़क बनाने और विकास के दावे भले ही किए जाते हो लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं, जहां सड़क भी नहीं पहुंची है. जिले के महुआडांड़ प्रखंड के सुदूर दातुखाड़ गांव इसका एक उदाहरण मात्र है. गांव में सड़क नहीं रहने के कारण 30 वर्षीय सिम्पल कोरवा की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें खटिया पर लादकर करीब पांच किलोमीटर तक पैदल ढोना पड़ा. इस दौरान ग्रामीणों ने नदी को दो बार पार किया, जिसके बाद मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया. वहां से ऑटो के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

खाट पर मरीज को लाया गया मुख्य सड़क

दरअसल, सिम्पल कोरवा पिछले करीब दो महीने से बवासीर की बीमारी से परेशान थे. सोमवार को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. दर्द बढ़ने के कारण उनके लिए चलना और बैठना भी मुश्किल हो गया. गांव तक सड़क और वाहन की पहुंच नहीं होने के कारण परिजनों और ग्रामीणों के सामने मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए खटिया का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

खाट पर सिस्टम (ETV BHARAT)

गांव के अन्य ग्रामीणों ने सामूहिक सहयोग करते हुए मरीज को खटिया पर लादकर करीब पांच किलोमीटर तक पैदल चले. रास्ते में नदी पड़ने के कारण उन्हें पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से ऑटो से अस्पताल भेजा गया.

road Facility issue in mahuadanr of Latehar block
खाट पर मरीज (ETV BHARAT)

आज तक नहीं बनी गांव में सड़क: ग्रामीण

मरीज को लाने वाले ग्रामीण सुरेंद्र कोरबा ने बताया कि उनके गांव तक आज भी सड़क नहीं पहुंची है. जब कोई बीमार पड़ता है तो इसी तरह खटिया पर लादकर मरीज को बाहर ले जाना पड़ता है. नदी पार करके करीब पांच किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है. अगर सड़क और पुल होता तो मरीज को इतनी परेशानी नहीं होती. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी सड़क बनने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य हुआ ही नहीं.

road Facility issue in mahuadanr of Latehar block
खाट के जरिए मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया (ETV BHARAT)

वहीं, ग्रामीण महिला ने बताया कि बीमारी के समय सबसे ज्यादा परेशानी होती है. गांव तक गाड़ी नहीं पहुंचती है, इसलिए मरीज को खटिया पर लेकर जाना पड़ता है. बरसात में नदी में पानी बढ़ जाता है तो परेशानी और भी बढ़ जाती है. सरकार को यहां सड़क और पुल की व्यवस्था करनी चाहिए. दातुखाड़ गांव में किसी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर अस्पताल पहुंचाना बड़ी चुनौती बन जाता है. सड़क और पुल-पुलिया की सुविधा नहीं होने के कारण मरीज को पहले पैदल मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है. इसके बाद ही किसी वाहन से अस्पताल ले जाना संभव हो पाता है.

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मरीज को खाट पर ले जाते ग्रामीण (ETV BHARAT)

विधायक बोले- उन्हें सड़क की जानकारी नहीं

इधर, इस संबंध में विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है. उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि जल्द ही गांव तक सड़क का निर्माण हो ताकि ग्रामीणों को सहूलियत मिल सके.

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