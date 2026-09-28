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खाट पर सिस्टम: खटिया पर मरीज को ढोकर पांच किमी ले गए ग्रामीण, नदी पार कर पहुंचाया मुख्य सड़क तक

मरीज को खाट पर ले जाते ग्रामीण ( ETV BHARAT )

लातेहार: सरकार द्वारा गांव-गांव तक सड़क बनाने और विकास के दावे भले ही किए जाते हो लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं, जहां सड़क भी नहीं पहुंची है. जिले के महुआडांड़ प्रखंड के सुदूर दातुखाड़ गांव इसका एक उदाहरण मात्र है. गांव में सड़क नहीं रहने के कारण 30 वर्षीय सिम्पल कोरवा की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें खटिया पर लादकर करीब पांच किलोमीटर तक पैदल ढोना पड़ा. इस दौरान ग्रामीणों ने नदी को दो बार पार किया, जिसके बाद मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया. वहां से ऑटो के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया.