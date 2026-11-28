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उत्तराखंड में अब मनमर्जी से नहीं खोदी जा सकेंगी सड़कें, हर 3 महीने में शासन स्तर पर होगी बड़ी समीक्षा

पूरे प्रदेश में रोड कटिंग पर लगेगी लगाम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: सड़कों के निर्माण के बाद पेयजल, सीवर, बिजली, दूरसंचार और गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर होने वाली बार-बार की खुदाई पर अब शासन स्तर से निगरानी की जाएगी. इसके लिए पहली बार प्रदेश स्तर पर 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति न केवल शहरी क्षेत्रों में सड़कों की कटिंग से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी, बल्कि हर तीन महीने में इनकी समीक्षा भी करेगी. खास बात यह है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश स्तर पर इस तरह की समिति गठित की गई है. इससे पहले इस व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर समितियां गठित थीं.

दरअसल, प्रदेश में सड़कों के निर्माण के बाद अलग-अलग विभागों की ओर से पेयजल लाइन, सीवर लाइन, विद्युत लाइन, दूरसंचार और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए बार-बार खुदाई की जाती है. कई बार इसके लिए सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं. इससे न केवल सड़कों की स्थिति खराब होती है, बल्कि आम लोगों को भी आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि इस तरह की रोड कटिंग को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर शासन स्तर से आदेश जारी होते रहे हैं, लेकिन पहली बार शासन के बड़े अधिकारियों को शामिल करते हुए राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है.