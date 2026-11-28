उत्तराखंड में अब मनमर्जी से नहीं खोदी जा सकेंगी सड़कें, हर 3 महीने में शासन स्तर पर होगी बड़ी समीक्षा
सड़कों के निर्माण के बाद होने वाली रोड कटिंग और बार-बार खुदाई पर अब शासन स्तर से निगरानी की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 9:30 AM IST
देहरादून: सड़कों के निर्माण के बाद पेयजल, सीवर, बिजली, दूरसंचार और गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर होने वाली बार-बार की खुदाई पर अब शासन स्तर से निगरानी की जाएगी. इसके लिए पहली बार प्रदेश स्तर पर 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति न केवल शहरी क्षेत्रों में सड़कों की कटिंग से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी, बल्कि हर तीन महीने में इनकी समीक्षा भी करेगी. खास बात यह है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश स्तर पर इस तरह की समिति गठित की गई है. इससे पहले इस व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर समितियां गठित थीं.
दरअसल, प्रदेश में सड़कों के निर्माण के बाद अलग-अलग विभागों की ओर से पेयजल लाइन, सीवर लाइन, विद्युत लाइन, दूरसंचार और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए बार-बार खुदाई की जाती है. कई बार इसके लिए सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं. इससे न केवल सड़कों की स्थिति खराब होती है, बल्कि आम लोगों को भी आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि इस तरह की रोड कटिंग को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर शासन स्तर से आदेश जारी होते रहे हैं, लेकिन पहली बार शासन के बड़े अधिकारियों को शामिल करते हुए राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है.
इस समिति में अवस्थापना विकास आयुक्त को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जबकि सचिव लोक निर्माण विभाग, सचिव शहरी विकास, सचिव आवास, सचिव पेयजल, प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव खाद्य आपूर्ति, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और जिलाधिकारी को सदस्य बनाया गया है. वहीं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष सदस्य सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे. इस तरह अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था तैयार की गई है. समिति की प्रमुख जिम्मेदारी विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाना, सड़क कटिंग से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करना और स्वीकृत कार्यों की मॉनिटरिंग करना होगा.
हाईकोर्ट के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है और इसके जरिए सड़कों के निर्माण के बाद इसके रखरखाव के लिए निगरानी बेहतर हो पाएगी.
-पंकज कुमार पांडेय, सचिव, लोक निर्माण विभाग-
इसके साथ ही प्रत्येक तीन महीने में समिति की बैठक आयोजित कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी को परियोजना समन्वय समिति के माध्यम से अनुमोदित कार्यों की रिपोर्ट संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजनी होगी. इसके बाद संबंधित विभागों को इसी रिपोर्ट के आधार पर अपने कार्य आगे बढ़ाने होंगे. माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से अलग-अलग विभागों की ओर से बिना समन्वय के होने वाली सड़क खुदाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही नई बनी सड़कों को बार-बार खोदने की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण लगाने की कोशिश होगी.
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