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कुर्सी को प्रणाम कर मंत्री ने संभाला पदभार, कहा- ईमानदारी के साथ करूंगा काम

30 दिन के अंदर समस्या का निपटारा नहीं करने पर अधिकारी स्वत: निलंबित हो जाएंगे. हर तीसरे और आखिरी मंगलवार को शिविर लगेगा.

Minister engineer shailendra
कुर्सी को प्रणाम करते इंजीनियर शैलेन्द्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 7:50 PM IST

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पटना: पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने इंजीनियर शैलेंद्र ने सोमवार (11 मई) को पथ निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने मंत्री कक्ष में ही पूजा पाठ भी की और कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी को प्रणाम भी किया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बार के मंत्रिमंडल में बड़े विभाग के मंत्री पद पाए इंजीनियर शैलेन्द्र का यह अंदाज अन्य मंत्री से अलग दिखा है

इंजीनियर शैलेन्द्र ने संभाला पदभार: मंत्री ने पदभार ग्रहण करते ही पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नबीन और मुख्यमंत्री सम्राट को धन्यवाद दिया और कहा कि पहली बार मंत्री पद मिला है. जो दायित्व हमें मिला है उसको पूरी तरह से निभाने का कोशिश करूंगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा पूजा पाठ करने से इच्छा शक्ति बढ़ती है.

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चार्ज लेने से पहले की पूजा: पदभार करने के दौरान इंजीनियर शैलेंद्र का कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, नितिन नबीन, अमित शाह और सम्राट चौधरी का जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि मैंने ईमानदारी से काम करने की शक्ति मिले, इसलिए पूजा अर्चना की है. साथ ही स्वस्थ रहूं ताकि बिहार को विकास की राह में आगे बढ़ा सकूं.

दो मंगलवार को लगेगा शिविर: उन्होंने आगे कहा कि इस बार सरकार अलर्ट मोड में है. बिहार का सम्राट अलर्ट मोड में है. अभी-अभी 1100 नंबर और वेबसाइट लॉच हुआ है. सीएम ने बताया कि तीसरे और चौथे मंगलवार को शिविर लगाया जाएगा. उसमें आवेदन ऑनलाइन होंगे और सभी को 30 दिन के अंदर इसका निपटारा करना है. अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो वह स्वत: निलंबित हो जाएगा.

Minister engineer shailendra
इंजीनियर शैलेंद्र का किया गया स्वागत (ETV Bharat)

"मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरी ताकत के साथ कार्य करूंगा. आज पदभार ग्रहण किए हैं. विभागीय समीक्षा करेंगे, फिर कई सड़कों के निरीक्षण के बाद जो सरकार का विजन है उसके अनुसार काम करूंगा. मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारी को कहा है कि आम जनता की शिकायत को सुनिए और तीस दिन के अंदर उसका निराकरण होना चाहिए. अपने विभाग में भी हम शिकायत और सुझाव केंद्र के जरिए कार्य को आगे बढ़ाएंगे."- इंजीनियर शैलेंद्र,पथ निर्माण मंत्री, बिहार

Minister engineer shailendra
पूजा पाठ करते इंजीनियर शैलेंद्र (ETV Bharat)

कुल मिलाकर देखें तो पेशे से इंजीनियर रहे शैलेन्द्र कुमार को पथ निर्माण विभाग का जिम्मा मिल गया है और सोमवार को पद भार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार के विजन के अनुसार कार्य करेंगे. अब देखना है कि नए मंत्री राज्य की सड़क को कितना सुरक्षित और गतिशील बनाए रखते हैं.

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