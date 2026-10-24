हांसी में पुलिस के पहरे में हुआ सड़क का निर्माण, दो गुटों में फिर हुई कहासुनी
शनिवार को हांसी पुलिस की सुरक्षा में टावर वाली गली में सड़क निर्माण हुआ. दो गुटों में कहासुनी के बाद निर्माण कार्य बंद था.
Published : October 24, 2026 at 4:17 PM IST
हांसी: उत्तम नगर स्थित टावर वाली गली में कई दिनों से रुका सड़क निर्माण कार्य शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू करवाया गया. सड़क की ऊंचाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद होने के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नगर परिषद के एमई जयबीर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और मौके पर पुलिस बल तैनात किया, ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का विवाद ना हो.
हांसी में पुलिस सुरक्षा में हुआ सड़क का निर्माण: बता दें कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए और उनके बीच तीखी कहासुनी हुई. दोनों पक्ष सड़क को ऊंचा या नीचा करने को लेकर अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए थे. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए एक पक्ष के लोगों को अलग किया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया.
दो गुटों में लड़ाई के चलते रुका काम: कॉलोनी निवासी राजेश सांगवान ने दावा किया कि "कुछ लोग बेवजह सड़क निर्माण कार्य में रुकावट पैदा कर रहे थे. सड़क नहीं बनने के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. जो लोग गली का निर्माण रुकवा रहे हैं, उनका इस गली में मकान भी नहीं है. सांगवान के अनुसार, निर्माण कार्य में बार-बार बाधा आने के कारण उन्हें पुलिस की सहायता लेनी पड़ी.
सरकारी काम में बाधा डालने पर कार्रवाई: ड्यूटी मजिस्ट्रेट जयबीर सिंह ने कहा कि गली में सड़क निर्माण कार्य जारी है. यदि किसी ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर पहुंचे पुलिस सब इंस्पेक्टर जोगिंदर ने बताया कि मार्केट से शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में गली का निर्माण कार्य शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है.
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