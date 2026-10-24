ETV Bharat / state

हांसी में पुलिस के पहरे में हुआ सड़क का निर्माण, दो गुटों में फिर हुई कहासुनी

ROAD CONSTRUCTION IN HANSI ( ETV Bharat )

हांसी: उत्तम नगर स्थित टावर वाली गली में कई दिनों से रुका सड़क निर्माण कार्य शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू करवाया गया. सड़क की ऊंचाई को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद होने के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नगर परिषद के एमई जयबीर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और मौके पर पुलिस बल तैनात किया, ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का विवाद ना हो.

हांसी में पुलिस सुरक्षा में हुआ सड़क का निर्माण: बता दें कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए और उनके बीच तीखी कहासुनी हुई. दोनों पक्ष सड़क को ऊंचा या नीचा करने को लेकर अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए थे. मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए एक पक्ष के लोगों को अलग किया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया.