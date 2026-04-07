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गोरखपुर: गुरुकुल सिटी में सड़कों का निर्माण होगा जल्द, GDA की बैठक में प्रस्ताव पर मोहर

गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 130वीं बोर्ड की बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई, वहीं, कई प्रस्ताव को शासन की झोली में डालते हुए, गोरखपुर के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का बैठक में निर्णय लिया गया. गोरखपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में यह बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई.

बैठक में प्राधिकरण की सीमा और अन्य शहरों से आने वाले सड़कों पर 7 प्रवेश द्वार का निर्माण और लाइटिंग के साथ अन्य कार्य, कराये जाने का प्रस्ताव लाया गया. इस दौरान नेपाल सोनौली रोड पर प्रस्तावित एन्ट्री गेट का कार्य प्राधिकरण के योजना मद से कराये जाने और अन्य द्वार के निर्माण के लिए शासन से धनराशि की मांग किये जाने का निर्णय किया गया.



बैठक के संबंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह नें बताया कि प्राधिकरण के कालोनियों को नगर निगम को सौंपा जाएगा. और एकीकृत मण्डलीय कार्यालय गोरखपुर मे हो रहे निर्माण कार्य की प्रगति पर बोर्ड में चर्चा हुई. शहर के विकास हेतु भौतिक और सामाजिक अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण, पुराने असुरक्षित भवनों को पुनर्निर्मित किए जाने संबंधी शासनादेश को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया.

उन्होंने बताया कि ग्राम कोनी में प्रस्तावित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को दोगुना करने और पीएसी महिला बटालियन हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा आवंटित भूमि के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गयी. उ0प्र0 शासन द्वारा संपत्तियों की कास्टिंग के लिये आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन (मूलभूत सिद्धांत-2025) को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया.

गुरुकुल सिटी योजना के अन्तर्गत सड़को के निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये. प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विभिन्न ग्रामों में भूमि अधिग्रहण किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी. ग्राम ताल कन्दला और ग्राम-रामनगर कड़जहां में विकसित की जाने वाली टाउनशिप के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों को नियमानुसार परीक्षण उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयें.