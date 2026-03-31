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हरियाणा में नोटिस बोर्ड पर बनी 9 किलोमीटर लंबी सड़क! ग्रामीणों ने किया हंगामा, लोक निर्माण विभाग ने दी सफाई

नूंह में लगभग 9 किलोमीटर लंबे रोड को लेकर बवाल मचा है. मामले को बढ़ता देख लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने सफाई दी है.

Road Construction Dispute in Nuh
Road Construction Dispute in Nuh (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 6:40 PM IST

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नूंह: दर्जनभर गांवों को नूंह से जोड़ने वाला करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड अधूरा और कच्चा पड़ा है. हैरानी की बात ये है कि लोक निर्माण विभाग के सूचना बोर्ड पर सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण दिखाया गया. इसका वीडियो वारयल होने के बाद बवाल मचा. आनन-फानन में सूचना बोर्ड पर 'सड़क निर्माण कार्य पूर्ण' की जगह 'निर्माण कार्य प्रगति पर है' लिखवाया गया. जिसके बाद से ग्रामीणों में रोष बना हुआ है.

नूंह में निर्माणाधीन सड़क निर्माण को लेकर विवाद: इस पूरे वाकये के बाद से ग्रामीणों में रोष बना हुआ है. ये सड़क खुशपुरी गांव से नांगल शाहपुरी, राजाका, जेताका और ढाडोली कलां को नूंह से जोड़ती है. जो फिलहाल तीन महीने से अधूरी और कच्ची पड़ी है.

हरियाणा में नोटिस बोर्ड पर बनी 9 किलोमीटर लंबी सड़क! (Etv Bharat)

करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड बदहाल: स्थानीय निवासी हाजी शमसुद्दीन ने बताया कि "सूचना बोर्ड पर सड़क का निर्माण कार्य 23 सितंबर 2025 से शुरू होकर 22 मार्च 2026 तक पूरा दिखाया गया था. जबकि हकीकत ये है कि इस रोड को खोद कर छोड़ दिया गया, तीन महीने से ये रोड बदहाल है. यहां मिट्टी होने की वजह से वाहन चालकों को चलने में परेशानी होती है. बारिश के दिनों में तो यहां से गुजरना भी मुश्किल है. सड़क पर अभी भी गड्ढे हैं और धूल उड़ रही है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है."

Road Construction Dispute in Nuh
करीब 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क को नोटिस बोर्ड पर पक्की लिख दिया गया. (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने जताई भ्रष्टाचार की आशंका: स्थानीय निवासी शेर मोहम्मद कारी ने बताया कि "करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से बनने वाली ये सड़क कई गांवों को नूंह मुख्यालय से जोड़ने का अहम मार्ग है. ये पिछले तीन महीनों से खराब स्थिति में है. बारिश के समय हालात और भी बिगड़ जाते हैं, जिससे आमजन के साथ-साथ मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है. सड़क से निकाली गई सामग्री गायब कर दी गई, जिससे गड़बड़ी की आशंका और बढ़ गई है."

Road Construction Dispute in Nuh
दर्जनभर गांवों को जोड़ती है ये सड़क (Etv Bharat)

बोर्ड पर 'कार्य पूरा' लिखने पर मचा बवाल: मामला तब तूल पकड़ गया, जब ग्रामीणों ने बोर्ड पर कार्य पूर्ण होने की तारीख देखी. विरोध के बाद विभाग ने बोर्ड से तारीख मिटाकर 'कार्य प्रगति पर है' लिख दिया. स्थानीय ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि बिना निर्माण कार्य पूरा हुए उसे कागजों में पूर्ण दिखाना जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ है. दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है.

Road Construction Dispute in Nuh
तीन महीने से सड़क का निर्माण अधूरा (Etv Bharat)

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने दी सफाई: मामला तूल पकड़ता देख लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन प्रदीप सिंधु ने वीडियो जारी कर सफाई दी. उन्होंने कहा "सड़क का निर्माण कार्य जारी है. बोर्ड नियमों के तहत लगाया जाता है. कुछ तकनीकी कारणों से निर्माण में देरी जरूर हुई है, लेकिन निर्माण कार्य जारी है. जल्द ही अगले कुछ दिनों में सड़क निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. जिस किसी ने भी वीडियो बनाकर वायरल किया है. उसको शायद पूरी जानकारी नहीं थी. जिससे ये स्थिति बनी है. सच्चाई ये कि रोड बनाने का काम जारी है. जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा."

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