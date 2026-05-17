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कबीरधाम में PWD विभाग का 'मास्टरपीस' देखिए, बिजली पोल के बीच ही सड़क निर्माण, लापरवाही ऐसी कि बना दिया 'मौत का रास्ता'

सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही, बिजली के पोल हटे नहीं और बन गई सड़क ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: कबीरधाम जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. पिपरिया से गांगपुर तक लोक निर्माण विभाग लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से तीन किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है. लेकिन ये सड़क अब विवादों में आ गई है. सड़क निर्माण के दौरान जगह-जगह बिजली के खंभे दिख रहे हैं. इसे हटाए बिना ही सड़क बना दी गई है. कई खंभे तो सड़क के बीचो-बीच तक खड़े नजर आ रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि यह लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के बीच समन्वय की भारी कमी रही. सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन बिजली के खंभे अब तक नहीं हटाए गए. रात के समय वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है.

कवर्धा से संवाददाता महबूब खान की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

गुणवत्ता पर भी सवाल

ग्रामीणों के साथ कांग्रेस ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए है. आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया. ग्रामीण अर्जुन ने बताया कि सड़क के बीच खंभे होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है. वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने शासन-प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से ऐसी लापरवाही हो रही है.

दुर्घटना का बना खतरा, कांग्रेस ने गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोड में भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे. बिना सड़क की सफाई किए ही धूल और मिट्टी के ऊपर डामर की काली परत चढ़ा दी गई है, ठेकेदार और अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी खजाना खाली किया जा रहा है- तुकाराम चंद्रवंशी, कांग्रेस नेता

बिजली पोल के बीच ही सड़क निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इधर ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सड़क के बीच खड़े बिजली खंभों को तत्काल हटाने की मांग की है. फिलहाल यह सड़क विभागीय लापरवाही की जीती-जागती तस्वीर बनी हुई है.