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अलीगढ़ में बच्चों ने सीएम योगी से लगाई थी सड़क बनवाने की गुहार, नगर निगम ने रातोंरात शुरू कराया निर्माण

29 जुलाई को छात्रा ने सड़क बनवाने की गुहार लगाई थी. नगर निगम ने 45 लाख रुपये का बजट पास किया है.

नगर आयुक्त ने बच्चों से की मुलाकात.
नगर आयुक्त ने बच्चों से की मुलाकात. (Photo Credit; ALIGARH MUNICIPAL CORPORATION)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:30 PM IST

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अलीगढ़ : एक स्कूली छात्रा की सोशल मीडिया पर की गई अपील ने पंचवटी कॉलोनी की लंबे समय से चली आ रही सड़क की समस्या के समाधान का रास्ता खोल दिया. वार्ड संख्या 24 के देवसैनी क्षेत्र स्थित पंचवटी कॉलोनी की छात्रा ने 29 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने क्षेत्र की खराब सड़क का निर्माण कराने की मांग की थी. छात्रा ने वीडियो के जरिए सड़क की बदहाल स्थिति को सामने रखते हुए इसे ठीक कराने की अपील की थी.

छात्रा के वीडियो का नगर निगम ने संज्ञान लिया. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके का निरीक्षण करने, सड़क निर्माण का आगणन तैयार करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. नगर आयुक्त के निर्देश के बाद प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्रदान की गई और करीब 45 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया गया.

बच्चों की गुहार पर शुरू हुआ सड़क निर्माण का काम. (Video Credit; ALIGARH MUNICIPAL CORPORATION)

देर रात शुरू हुआ निर्माण कार्य : जनसमस्या के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम के निर्माण विभाग ने देर रात से ही मौके पर प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर दिया. वर्तमान में सड़क निर्माण के लिए आवश्यक फिलिंग और अन्य प्रारंभिक कार्य तेजी से कराया जा रहा है. नगर निगम ने कार्ययोजना के तहत आगामी दो माह के भीतर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

शुक्रवार दोपहर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा स्वयं पंचवटी कॉलोनी पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने सड़क की स्थिति और मौके पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने छात्रा और उसके अभिभावकों से मुलाकात की. नगर आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सड़क के साथ-साथ नाली और खड़ंजे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को जल निकासी और आवागमन की समस्या से राहत मिल सके.

छात्रा की सराहना की : नगर आयुक्त ने छात्रा की पहल की सराहना करते हुए उसकी हौसलाअफजाई भी की. उन्होंने छात्रा को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं को उचित माध्यम से उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है. एक स्कूली छात्रा द्वारा क्षेत्र की समस्या को लेकर आवाज उठाना भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि छात्रा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई गई सड़क संबंधी समस्या का नगर निगम ने तत्काल संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नगर निगम का प्रयास है कि नागरिकों की ओर से सोशल मीडिया, जनसुनवाई अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त जनसमस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने बताया कि छात्रा की अपील को जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय मानते हुए तत्काल टीम को मौके पर भेजा गया. सड़क की स्थिति का निरीक्षण कराने के बाद निर्माण का आगणन तैयार कराया गया और लगभग 45 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित कार्य को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण शुरू कराया गया. सड़क बनने के बाद पंचवटी कॉलोनी के स्थानीय निवासियों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

शहर के प्राथमिक विद्यालयों के आधुनिकीकरण पर भी जोर : महापौर प्रशान्त सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शहर के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत करीब चार करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है. इस धनराशि का इस्तेमाल शहर के प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक और बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जाएगा.

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