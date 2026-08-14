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अलीगढ़ में बच्चों ने सीएम योगी से लगाई थी सड़क बनवाने की गुहार, नगर निगम ने रातोंरात शुरू कराया निर्माण

नगर आयुक्त ने बच्चों से की मुलाकात. ( Photo Credit; ALIGARH MUNICIPAL CORPORATION )

अलीगढ़ : एक स्कूली छात्रा की सोशल मीडिया पर की गई अपील ने पंचवटी कॉलोनी की लंबे समय से चली आ रही सड़क की समस्या के समाधान का रास्ता खोल दिया. वार्ड संख्या 24 के देवसैनी क्षेत्र स्थित पंचवटी कॉलोनी की छात्रा ने 29 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने क्षेत्र की खराब सड़क का निर्माण कराने की मांग की थी. छात्रा ने वीडियो के जरिए सड़क की बदहाल स्थिति को सामने रखते हुए इसे ठीक कराने की अपील की थी. छात्रा के वीडियो का नगर निगम ने संज्ञान लिया. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जनसमस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके का निरीक्षण करने, सड़क निर्माण का आगणन तैयार करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. नगर आयुक्त के निर्देश के बाद प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्रदान की गई और करीब 45 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया गया. बच्चों की गुहार पर शुरू हुआ सड़क निर्माण का काम. (Video Credit; ALIGARH MUNICIPAL CORPORATION) देर रात शुरू हुआ निर्माण कार्य : जनसमस्या के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम के निर्माण विभाग ने देर रात से ही मौके पर प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर दिया. वर्तमान में सड़क निर्माण के लिए आवश्यक फिलिंग और अन्य प्रारंभिक कार्य तेजी से कराया जा रहा है. नगर निगम ने कार्ययोजना के तहत आगामी दो माह के भीतर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. शुक्रवार दोपहर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा स्वयं पंचवटी कॉलोनी पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने सड़क की स्थिति और मौके पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने छात्रा और उसके अभिभावकों से मुलाकात की. नगर आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सड़क के साथ-साथ नाली और खड़ंजे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को जल निकासी और आवागमन की समस्या से राहत मिल सके.