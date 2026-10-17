सीएम धामी के आदेशों को ठेंगा! गैरसैंण में चंद घंटों में उखड़ा NH का पैच वर्क, भड़के नगर पंचायत अध्यक्ष
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किस तरह से जनता के रुपयों की बर्बादी की जा रही है, उसका एक उदाहरण देखने को मिला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 5:30 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'गड्ढा मुक्त सड़क' अभियान को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग (NH) किस तरह पलीता लगा रहा है. इसकी एक जीती-जागती बानगी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में देखने को मिल रही है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक हर हाल में गड्ढा मुक्त करने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन NH विभाग अब तक सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है. सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से विभाग को करोड़ों का बजट भी दे रही है, लेकिन धरातल पर अफसरों और ठेकेदारों की जुगलबंदी इस मुहिम को नाकाम करने में जुटी है.
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भ्रष्टाचार का नमूना, रात में भरी सड़क सुबह उखड़ी @ChamoliDm @ukcmo @BJP4UK @INCUttarakhand पूरी खबर का लिंक---https://t.co/y8XrlGquzM https://t.co/uHi4XXOhwR— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 17, 2026
रात में हुआ काम, सुबह उखड़ गया: वर्षों से बदहाली के आंसू रो रही गैरसैंण की मुख्य सड़क को सुधारने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के दबाव में आकर काम तो शुरू किया, लेकिन इसकी गुणवत्ता ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. डामरीकरण की बात तो दूर, विभाग पैच वर्क का काम भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है.
बीती रात गैरसैंण मुख्य बाजार सहित तहसील कार्यालय के बिल्कुल बराबर में जो पेंच वर्क किया गया था, वह महज कुछ ही घंटों के भीतर ही उखड़कर बिखर गया. सुबह होते ही सड़क पर बिछाई गई रोड़ी और तारकोल अलग हो गए, जिससे स्थानीय व्यापारियों और जनता में भारी आक्रोश है. इस मामले पर नगर पंचायत गैरसैंण के अध्यक्ष मोहन भंडारी ने विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है.
उन्होंने कहा कि गैरसैंण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे भरने का काम बेहद घटिया और निम्न स्तर का किया जा रहा है. चंद घंटों में सड़क का उखड़ जाना भ्रष्टाचार और लापरवाही का साफ सबूत है. मोहन भंडारी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में विभाग के अधिशासी अभियंता से फोन पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है.
मोहन भंडारी के अनुसार अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि उखड़े हुए सभी स्थानों पर दोबारा पेंच वर्क किया जाएगा और इसके तुरंत बाद पूरी सड़क का डामरीकरण भी होगा. नगर पंचायत अध्यक्ष ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने अतिशीघ्र गुणवत्ता में सुधार कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 109 (NH-109) के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय ने खुद बताया है कि गैरसैंण नगर में पेंच वर्क उखड़ने की शिकायतें मिली हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई गई है और तुरंत दोबारा पेंच वर्क शुरू करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
अधिशासी अभियंता ने दावा किया कि फिलहाल केवल बड़े गड्ढों को भरकर सड़क को चलने लायक बनाया जा रहा है. जल्द ही इस पूरे मार्ग पर नए सिरे से डामरीकरण (हॉट मिक्स) का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
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