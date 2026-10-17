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सीएम धामी के आदेशों को ठेंगा! गैरसैंण में चंद घंटों में उखड़ा NH का पैच वर्क, भड़के नगर पंचायत अध्यक्ष

रात में बनी सड़क सुबह उखड़ गई. ( ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'गड्ढा मुक्त सड़क' अभियान को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग (NH) किस तरह पलीता लगा रहा है. इसकी एक जीती-जागती बानगी प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में देखने को मिल रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक हर हाल में गड्ढा मुक्त करने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन NH विभाग अब तक सड़क को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है. सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से विभाग को करोड़ों का बजट भी दे रही है, लेकिन धरातल पर अफसरों और ठेकेदारों की जुगलबंदी इस मुहिम को नाकाम करने में जुटी है.