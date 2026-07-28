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बिहार में बागमती नदी में उफान, मुजफ्फरपुर की 14 पंचायतों का संपर्क टूटा

नेपाल की बारिश से मुजफ्फरपुर की बागमती नदी उफान पर, कटरा व औराई प्रखंड में 14 पंचायतों का सड़क संपर्क टूटा, बाढ़ का खतरा बढ़ा.

Bihar Flood
मुजफ्फरपुर में बागमती में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 2:03 PM IST

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मुजफ्फरपुर: नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. मुजफ्फरपुर जिले में इस बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. खासतौर पर कटरा प्रखंड के उत्तरी हिस्से में स्थिति सबसे गंभीर है.

14 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कटा: करीब तीन फीट जलस्तर बढ़ने से कटरा प्रखंड की 14 पंचायतों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है. कटरा पीपा पुल के दोनों ओर सड़क पर दो फीट तक पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. बसघट्टा, लखनपुर, पहसौल, खंगुराडीह, नगवारा, चंगेल, कटाई, यजुआर पूर्वी, यजुआर पश्चिमी, बेलपकौना, बंधपुरा, बरीं और तेहबारा समेत कई पंचायतें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं.

मुजफ्फरपुर की बागमती नदी उफान पर (ETV Bharat)

लगाना पड़ रहा 50 KM का लंबा चक्कर: प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अब प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए महज 2 से 10 किलोमीटर की दूरी की जगह करीब 50 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है. प्रशासन ने जलस्तर घटने के बाद मोटरसाइकिल आवागमन की व्यवस्था की थी, लेकिन रविवार शाम को नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से यह व्यवस्था भी मात्र एक दिन ही चल पाई.

ग्रामीणों में बढ़ी बाढ़ की आशंका: बकुची, पतारी, अंदामा, नवादा, गंगया, बरी, भवानीपुर और माधोपुर समेत कई गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. बकुची निवासी धर्मेंद्र कमती ने बताया कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ग्रामीण रातभर जागकर नदी की निगरानी कर रहे हैं.

"नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीण रातभर जागकर नदी की स्थिति पर नजर रख रहे हैं."-धर्मेंद्र कमती, ग्रामीण

प्रशासन अलर्ट, तैयारियां पूरी: कटरा की अंचलाधिकारी सुशीला कुमारी ने बताया कि बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति से जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

"प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति से जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है."-सुशीला कुमारी, कटरा की अंचलाधिकारी

rising water level of Bagmati
14 पंचायतों का सड़क संपर्क टूटा (ETV Bharat)

औराई प्रखंड में भी बढ़ा जलस्तर: इधर, औराई प्रखंड में भी सोमवार दोपहर बाद से बागमती नदी के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कटौझा में नदी खतरे के निशान से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. यदि मंगलवार तक यही रफ्तार बनी रही तो चंवर क्षेत्रों में पानी फैलने की आशंका है.

विस्थापित परिवारों में दहशत: नदी की तलहटी में गाद भरने के कारण पानी ऊपरी इलाकों में धीरे फैल रहा है, लेकिन कटरा के निचले इलाके में बाढ़ का असर तेजी से दिख रहा है. औराई प्रखंड के एक दर्जन विस्थापित गांवों के हजारों परिवारों में भय का माहौल है. जानकारों का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ा तो हालात गंभीर हो सकते हैं.

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