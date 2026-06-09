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यूपी-हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क होगी चौड़ी; ग्रामीणों ने धरोहरों को बचाने की उठाई मांग

बागपत के ग्रामीणों को विकास के चक्कर में इतिहास गुम होने का डर, धरोहरों के संरक्षण की उठाई मांग.

यूपी-हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क होगी चौड़ी
यूपी-हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क होगी चौड़ी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
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बागपत: जनपद के लोगों को बेहतर सड़क संपर्क और विकास की नई सौगात मिलने जा रही है, तो दूसरी ओर दशकों पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. मामला छपरौली-बड़ौत मार्ग के चौड़ीकरण से जुड़ा है. लोक निर्माण विभाग हरियाणा सीमा से लेकर बड़ौत तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण करने जा रहा है. इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है. वहीं, ग्रामीणों को डर है कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो गांव की पहचान माने जाने वाले ये प्रतीक द्वार हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे. इस परियोजना से करीब आधा दर्जन गांव प्रभावित होंगे. ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजना का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन विकास की कीमत पर अपनी धरोहरों का विनाश स्वीकार नहीं कर सकते.

वहीं, विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सड़क के दायरे में आने वाले निर्माणों को लेकर नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं. इस परियोजना से करीब आधा दर्जन गांव प्रभावित होंगे, जिसको लेकर ग्रामीण अपनी उस ऐतिहासिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसने इस गांव को राष्ट्रीय पहचान दिलाई. आदर्श नंगला को देश के पहले आदर्श गांवों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है.

आजादी के बाद जब अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब इस गांव में सार्वजनिक शौचालय, बालिका छात्रावास, स्वच्छ पेयजल के लिए ढके हुए कुएं और सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था जैसी सुविधाएं मौजूद थी. यही नहीं, गांव में 1950 और 1960 के दशक के दौरान देश के महान महापुरुषों के नाम पर सात भव्य प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे, जो आज तक गांव की पहचान बने हुए हैं.


इन विशिष्ट उपलब्धियों के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्त ने नंगला को आदर्श गांव का दर्जा दिया था, तभी से ख्वाजा नंगला, आदर्श नंगला" के नाम से जाना जाने लगा और गांव के ये सातों द्वार उसकी ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक बन गए. अब सड़क चौड़ीकरण की जद में यही सातों ऐतिहासिक द्वार आ गए हैं. ग्रामीणों को डर है कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो गांव की पहचान माने जाने वाले ये प्रतीक द्वार हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे.


ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजना का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन विकास की कीमत पर अपनी धरोहरों का विनाश स्वीकार नहीं कर सकते. उनका आग्रह है कि सरकार और लोक निर्माण विभाग ऐसा समाधान निकाले जिससे सड़क भी चौड़ी हो और गांव की ऐतिहासिक पहचान भी सुरक्षित रह सके. अब देखना यह होगा कि विकास और विरासत के इस संघर्ष में प्रशासन कौन सा रास्ता चुनता है. क्या आदर्श नंगला के सातों ऐतिहासिक द्वार आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह पाएंगे? फिर विकास की नई सड़क पर इतिहास की ये निशानियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी?

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