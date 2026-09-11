पांच सालों से एक ही जगह अटका विकास, टूटी हैं कई गांवों की लाइफ लाइन, सड़कों की दरारें दे रही गवाही
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में विकास का पहिया पांच सालों से एक की जगह पर अटका हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2026 at 3:05 PM IST
टिहरी गढ़वाल: सड़कों को विकास का आईना कहा जाता है. सड़कों का यही विकास उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दम तोड़ देता है. ऐसी है एक तस्वीर टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है. पिपलेथ समेत पांच गांवों को जोड़ने वाला मोटरमार्ग लंबे समय से बदहाली का शिकार है.
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह दरारें पड़ चुकी हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो रहा है. एक जगह सड़क का बड़ा हिस्सा टूट जाने से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब पांच साल से सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और शासन-प्रशासन की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.
5 गांवों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क बदहाल: पिपलेथ, कठिया, उत्तखंड़ा, कुमाली और चौंपा गांव को जोड़ने वाला यह मोटर मार्ग ग्रामीणों के लिए आवाजाही का प्रमुख और एकमात्र सड़क मार्ग है. लेकिन सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है. जगह-जगह दरारें पड़ने के साथ ही सड़क के किनारे सुरक्षा के लिए पक्के पुश्ते भी नहीं होने से बारिश के दौरान भूस्खलन का खतरा बना रहता है.
बार-बार लैंडस्लाइडिंग से आवागमन प्रभावित: बारिश के दौरान इस मोटरमार्ग पर बार-बार लैंडस्लाइडिंग हो रही है. पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आने के कारण आवाजाही प्रभावित हो जाती है. ग्रामीणों को कई बार सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ता है. वहीं, मार्ग पर लगातार बने भूस्खलन के खतरे के चलते लोगों में भी डर का माहौल है.
सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा: सड़क का एक हिस्सा टूटा हुआ है. उस हिस्से से सफर करना बड़ा जोखिम भरा है, लेकिन मजबूरी में ग्रामीणों को वहीं से गुजरना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इस हिस्से की मरम्मत और सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है.
5 साल से अधर में लटका सड़क निर्माण: ग्रामीणों के मुताबिक सड़क का निर्माण कार्य पिछले करीब पांच वर्षों से अधर में लटका हुआ है. कई बार शासन और प्रशासन के अधिकारी मौके का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निरीक्षण के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों की मांग है कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए और संवेदनशील स्थानों पर मजबूत पक्के पुश्ते बनाए जाएं, ताकि लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़क को सुरक्षित रखा जा सके.
स्कूली बच्चों की आवाजाही भी बनी चिंता: इसी मोटर मार्ग से स्कूली बच्चों का भी आना-जाना होता है. सड़क की खराब हालत और भूस्खलन के खतरे के बीच बच्चों की आवाजाही को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है. लोगों को डर है कि बारिश के दौरान यदि अचानक पहाड़ी से मलबा या पत्थर गिरा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है.
सड़क के बाद मोबाइल नेटवर्क भी बड़ी समस्या: ग्रामीणों की परेशानी सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं है. क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. गांवों में कई जगह मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण लोगों को जरूरी फोन करने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है.
आपात स्थिति में बढ़ जाती है ग्रामीणों की मुश्किल: ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा चिंता आपातकालीन परिस्थितियों को लेकर है. यदि गांव में कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए, तो तत्काल मदद के लिए संपर्क करना मुश्किल हो जाता है.
नेटवर्क नहीं होने की स्थिति में एंबुलेंस, स्वास्थ्य विभाग या अन्य जरूरी सेवाओं से संपर्क करने में समय लग सकता है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बेहतर करने की मांग की है.
ग्रामीणों की मांग: ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि पिपलेथ समेत पांच गांवों को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए. सड़क पर पड़े मलबे को हटाने के साथ संवेदनशील स्थानों पर मजबूत पक्के पुश्ते और सुरक्षा कार्य कराए जाएं. साथ ही क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाए.
पिपलेथ समेत पांच गांवों के ग्रामीण एक तरफ बदहाल सड़क और लगातार हो रहे भूस्खलन से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मोबाइल नेटवर्क की समस्या उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ। ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग ग्रामीणों की इन समस्याओं का समाधान कब तक करता है.
वहीं इस मामले में टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने कहा कि इस गांवों के आसपास लैंडस्लाइड की काफी ज्यादा होता है. इसीलिए ऐसे मामलों में जियोलॉजिकल सर्वे कराते है, उसके बाद देखा जाता है कि वहां पर क्या कार्य हो सकते है या फिर वहां से लोगों का विस्थापन किया जाता है.
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