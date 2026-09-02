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तीन विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क बनी 'डेथ ट्रैप'! लोगों का पैदल चलना मुश्किल, पांच साल पहले हुआ था निर्माण

लातेहार: लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक से डेमू होते हुए लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बदहाल हो गई है. कभी हजारों लोगों के सुगम आवागमन का जरिया रही यह सड़क अब हादसों को न्योता दे रही है. सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. दो जिलों और तीन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क अब लोगों के लिए 'डेथ ट्रैप' बनती जा रही है.

तीन विधानसभा को जोड़ती है यह सड़क

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक से सदर प्रखंड के डेमू पंचायत होते हुए लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली इस अति महत्वपूर्ण सड़क की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है कि यहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. यह सड़क लातेहार जिले के मनिका विधानसभा, लातेहार विधानसभा और लोहरदगा जिले के लोहरदगा विधानसभा को जोड़ती है. जिससे कम से कम 25000 से अधिक लोगों का आवागमन होता है.

तीन विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क हुई बदहाल (ETV BHARAT)

वर्तमान में इस सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं. कई हिस्सों में सड़क की पिच पूरी तरह उखड़ गई है. बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों के लिए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि आगे सड़क है या गहरा गड्ढा. ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ छोटे वाहन चालकों को बना रहता है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि रोजाना हजारों लोग इसी सड़क से होकर बाजार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए आवाजाही करते हैं. सड़क की बदहाली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

लगभग 5 साल पहले बनी थी सड़क

स्थानीय लोग बताते हैं कि इस सड़क का निर्माण लगभग 5 साल पहले कराई गई थी. परंतु निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी निम्न थी कि बनने के बाद से ही सड़क की स्थिति खराब होने लगी थी. वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. स्थानीय निवासी उत्तम कुमार बताते हैं कि हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. प्रत्येक दिन कोई न कोई दुर्घटना यहां होती रहती है. सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने के कारण बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है.