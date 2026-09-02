ETV Bharat / state

तीन विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क बनी 'डेथ ट्रैप'! लोगों का पैदल चलना मुश्किल, पांच साल पहले हुआ था निर्माण

लातेहार से लोहरदगा को जोड़ने वाली सड़क 'डेथ ट्रैप' बनती जा रही है. इस सड़क पर लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है.

road-connecting-latehar-and-lohardaga-districts-in-poor-condition
जलजमाव सड़क से गुजरती ऑटो (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2026 at 3:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक से डेमू होते हुए लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बदहाल हो गई है. कभी हजारों लोगों के सुगम आवागमन का जरिया रही यह सड़क अब हादसों को न्योता दे रही है. सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. दो जिलों और तीन विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क अब लोगों के लिए 'डेथ ट्रैप' बनती जा रही है.

तीन विधानसभा को जोड़ती है यह सड़क

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक से सदर प्रखंड के डेमू पंचायत होते हुए लोहरदगा जिले को जोड़ने वाली इस अति महत्वपूर्ण सड़क की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है कि यहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. यह सड़क लातेहार जिले के मनिका विधानसभा, लातेहार विधानसभा और लोहरदगा जिले के लोहरदगा विधानसभा को जोड़ती है. जिससे कम से कम 25000 से अधिक लोगों का आवागमन होता है.

तीन विधानसभा को जोड़ने वाली सड़क हुई बदहाल (ETV BHARAT)

वर्तमान में इस सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं. कई हिस्सों में सड़क की पिच पूरी तरह उखड़ गई है. बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों के लिए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि आगे सड़क है या गहरा गड्ढा. ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ छोटे वाहन चालकों को बना रहता है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि रोजाना हजारों लोग इसी सड़क से होकर बाजार, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए आवाजाही करते हैं. सड़क की बदहाली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

लगभग 5 साल पहले बनी थी सड़क

स्थानीय लोग बताते हैं कि इस सड़क का निर्माण लगभग 5 साल पहले कराई गई थी. परंतु निर्माण कार्य की गुणवत्ता इतनी निम्न थी कि बनने के बाद से ही सड़क की स्थिति खराब होने लगी थी. वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. स्थानीय निवासी उत्तम कुमार बताते हैं कि हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. प्रत्येक दिन कोई न कोई दुर्घटना यहां होती रहती है. सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने के कारण बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है.

Road connecting Latehar and Lohardaga districts in poor condition
सड़क पर जलजमाव (ETV BHARAT)

वहीं, परमेश्वर यादव बताते हैं कि उन्हें दूध बेचने के लिए सुबह शाम लातेहार जाना पड़ता है. मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए. उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां तो यहां अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. जो यहां के स्थानीय निवासी हैं उन्हें तो सड़क में बने गड्ढों की जानकारी रहती है लेकिन जो अनजान लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, वे अक्सर दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं.

सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है जब किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो. खराब सड़क के कारण एंबुलेंस और निजी वाहनों को भी काफी परेशानी होती है. स्कूली बच्चों को भी रोज इसी सड़क से गुजरना पड़ता है. ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत और स्थायी जीर्णोद्धार की मांग की है.

Road connecting Latehar and Lohardaga districts in poor condition
सड़क पर बने गड्ढे (ETV BHARAT)

कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी गई सूचना

इधर, स्थानीय निवासी पंकज तिवारी ने बताया कि सड़क की बदहाली और इसकी मरम्मत की मांग को लेकर कई बार जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई है, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि इस पर पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं होता.

Road connecting Latehar and Lohardaga districts in poor condition
सड़क की बदहाल स्थिति (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चे तो सड़क पर बने गड्ढे में जाकर खेलने लगते हैं. सड़क कई स्थानों पर तो तालाब का रूप धारण कर लिया है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए सड़क को चलने लायक बनाया जाए.

Road connecting Latehar and Lohardaga districts in poor condition
बदहाल सड़क को पार करते लोग (ETV BHARAT)

मामले में होगी सकारात्मक कार्रवाई- कार्यपालक अभियंता

इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने कहा कि इसकी सूचना उन्हें आज ही मिली है. कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई है. सूचना मिली है तो निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें: भारी बारिश में टूटा लातेहार का बर बांध, 100 एकड़ से अधिक भूमि में लगी धान के फसल बर्बाद

बारिश में टूटा लातेहार के राजडंडा नदी का पुल, आवागमन ठप

ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास की बदली तस्वीर

TAGGED:

ROAD
लातेहार
LOHARDAGA
जर्जर सड़क
DILAPIDATED ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.