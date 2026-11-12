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योगी जी! 19 को शादी है, दरवाजे पर पानी भरा...कैसे आएगी बारात?; दुल्हन की CM से फरियाद

दुल्हन ने CM योगी से सड़क बनाने की लगाई गुहार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी: हर बेटी का सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, घर के दरवाजे पर बैंड-बाजे के साथ बारात आए और खुशियों के बीच वह अपने नए जीवन की शुरुआत करे, लेकिन मैनपुरी की बेटी प्रिया यादव के लिए शादी से पहले घर के सामने की बदहाल सड़क मुसीबत बन गई है. सड़क पर गंदा पानी और फैले कीचड़ को देखकर प्रिया को अब इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर 19 नवंबर को उसके दरवाजे पर बारात कैसे पहुंचेगी.

मैनपुरी में शादी में सड़क बनी मुसीबत (VIDEO Credit; ETV Bharat) मामला करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहबरामपुर के मजरा नगला रामजीत का है. यहां रहने वाली प्रिया यादव की शादी आगामी 19 नवंबर 2026 को होनी है. प्रिया के पिता मिलन सिंह का वर्षों पहले निधन हो चुका है. पिता का साया सिर से उठने के बाद परिवार पहले ही तमाम मुश्किलों का सामना कर रहा है. अब बेटी की शादी की तैयारियों के बीच घर के सामने बदहाल सड़क और गंदगी से भरा रास्ता परिवार की परेशानी बढ़ा रहा है.



घर के सामने सड़क पर जलभराव और कीचड़ के चलते लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है. ऐसे में प्रिया को चिंता है कि शादी के दिन जब बैंड-बाजे के साथ बारात आएगी, तो बाराती इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर उसके घर तक कैसे पहुंचेंगे. जिस घर में शादी की शहनाइयां बजने की तैयारी हो रही है, वहां सड़क की बदहाली चिंता और परेशानी की कारण बनी हुई है.