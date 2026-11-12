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योगी जी! 19 को शादी है, दरवाजे पर पानी भरा...कैसे आएगी बारात?; दुल्हन की CM से फरियाद

प्रिया ने डीएम और एसडीएम से भी लगाई फरियाद, पिता का कई वर्षों पहले हो चुका देहांत.

दुल्हन ने CM योगी से सड़क बनाने की लगाई गुहार
दुल्हन ने CM योगी से सड़क बनाने की लगाई गुहार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2026 at 2:09 PM IST

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Updated : November 12, 2026 at 2:23 PM IST

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मैनपुरी: हर बेटी का सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, घर के दरवाजे पर बैंड-बाजे के साथ बारात आए और खुशियों के बीच वह अपने नए जीवन की शुरुआत करे, लेकिन मैनपुरी की बेटी प्रिया यादव के लिए शादी से पहले घर के सामने की बदहाल सड़क मुसीबत बन गई है. सड़क पर गंदा पानी और फैले कीचड़ को देखकर प्रिया को अब इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर 19 नवंबर को उसके दरवाजे पर बारात कैसे पहुंचेगी.

मैनपुरी में शादी में सड़क बनी मुसीबत (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मामला करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहबरामपुर के मजरा नगला रामजीत का है. यहां रहने वाली प्रिया यादव की शादी आगामी 19 नवंबर 2026 को होनी है. प्रिया के पिता मिलन सिंह का वर्षों पहले निधन हो चुका है. पिता का साया सिर से उठने के बाद परिवार पहले ही तमाम मुश्किलों का सामना कर रहा है. अब बेटी की शादी की तैयारियों के बीच घर के सामने बदहाल सड़क और गंदगी से भरा रास्ता परिवार की परेशानी बढ़ा रहा है.

घर के सामने सड़क पर जलभराव और कीचड़ के चलते लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है. ऐसे में प्रिया को चिंता है कि शादी के दिन जब बैंड-बाजे के साथ बारात आएगी, तो बाराती इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर उसके घर तक कैसे पहुंचेंगे. जिस घर में शादी की शहनाइयां बजने की तैयारी हो रही है, वहां सड़क की बदहाली चिंता और परेशानी की कारण बनी हुई है.

दुल्हन प्रिया को चिंता सता रही है कि 19 को बारात कैसे आएगी
दुल्हन प्रिया को चिंता सता रही है कि 19 को बारात कैसे आएगी (Photo Credit; ETV Bharat)
इस पीड़ा को लेकर प्रिया यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर सड़क बनवाने की गुहार लगाई है. प्रिया ने जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी तेजस कृष्ण सहित संबंधित अधिकारियों से भी अपील की है कि 19 नवंबर से पहले उसके घर के सामने की सड़क को दुरुस्त कराया जाए, जिससे उसकी शादी में किसी तरह की परेशानी न हो.अब देखना होगा कि बेटी की इस मार्मिक अपील पर प्रशासन कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और शादी से पहले सड़क की समस्या का समाधान करा पाता है या नहीं. प्रिया को इंतजार है कि उसके दरवाजे पर बारात कीचड़ से होकर नहीं, बल्कि साफ-सुथरे रास्ते से खुशियों के साथ पहुंचे.
Last Updated : November 12, 2026 at 2:23 PM IST

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DILAPIDATED ROAD IN MAINPURI
BRIDE APPEAL TO YOGI FOR ROAD
दुल्हन की योगी से सड़क की अपील
MAINPURI WEDDING

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