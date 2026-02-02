ETV Bharat / state

टनल निर्माण के चलते संजौली-ढली मार्ग पर फिर बिगड़े हालात, सड़क धंसने से मचा हड़कंप

संजौली-ढली मार्ग पर फिर बिगड़े हालात ( ETV BHARAT )

शिमला: संजौली से चलौंठी होते हुए ढली की ओर जाने वाली सड़क एक बार फिर खतरे की जद में आ गई है. निर्माणाधीन फोरलेन टनल के कारण इलाके में जमीन धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौजूदा स्थिति यह है कि जिस मकान में पहले दरारें आई थीं, ठीक उसके पास सड़क किनारे अब एक बड़ा गड्ढा बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के नीचे हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं और खतरा लगातार बढ़ रहा है. टनल के ऊपर धंस रही सड़क, बढ़ी चिंता संजौली-चलौंठी मार्ग पर सड़क के किनारे बना यह बड़ा गड्ढा अब वाहनों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए खतरा बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. जिस स्थान पर पहले केवल दरारें नजर आ रही थीं, अब वहां जमीन धंस कर गड्ढे का रूप ले चुकी है. इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि टनल के ऊपर का पूरा क्षेत्र अस्थिर बना हुआ है. संजौली-ढली मार्ग पर सड़क धंसने से मचा हड़कंप (ETV BHARAT) पहले ही खाली कराया जा चुका है पांच मंजिला मकान गौरतलब है कि इसी इलाके में पहले ही एक पांच मंजिला मकान को एहतियातन खाली करवाया जा चुका है. इसके बावजूद अब सड़क में बड़ा गड्ढा बन जाना यह दिखाता है कि खतरा टला नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है. यह वही इलाका है जहां 9 जनवरी की रात निर्माणाधीन टनल के भीतर अचानक मलबा गिरने लगा था. इसके बाद टनल के ऊपर बने एक छह मंजिला मकान में बड़ी दरारें आ गई थीं. हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने रातों-रात मकान खाली कराया था. कई परिवारों को कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी थी, जबकि अगले दिन उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. ब्लास्टिंग से कमजोर हुई जमीन