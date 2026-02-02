टनल निर्माण के चलते संजौली-ढली मार्ग पर फिर बिगड़े हालात, सड़क धंसने से मचा हड़कंप
यह वही इलाका है जहां 9 जनवरी की रात निर्माणाधीन टनल के भीतर अचानक मलबा गिरने से रातों-रात कई परिवारों को बेघर होना पड़ा था.
Published : February 2, 2026 at 8:11 PM IST
शिमला: संजौली से चलौंठी होते हुए ढली की ओर जाने वाली सड़क एक बार फिर खतरे की जद में आ गई है. निर्माणाधीन फोरलेन टनल के कारण इलाके में जमीन धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौजूदा स्थिति यह है कि जिस मकान में पहले दरारें आई थीं, ठीक उसके पास सड़क किनारे अब एक बड़ा गड्ढा बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के नीचे हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं और खतरा लगातार बढ़ रहा है.
टनल के ऊपर धंस रही सड़क, बढ़ी चिंता
संजौली-चलौंठी मार्ग पर सड़क के किनारे बना यह बड़ा गड्ढा अब वाहनों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए खतरा बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. जिस स्थान पर पहले केवल दरारें नजर आ रही थीं, अब वहां जमीन धंस कर गड्ढे का रूप ले चुकी है. इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि टनल के ऊपर का पूरा क्षेत्र अस्थिर बना हुआ है.
पहले ही खाली कराया जा चुका है पांच मंजिला मकान
गौरतलब है कि इसी इलाके में पहले ही एक पांच मंजिला मकान को एहतियातन खाली करवाया जा चुका है. इसके बावजूद अब सड़क में बड़ा गड्ढा बन जाना यह दिखाता है कि खतरा टला नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है.
यह वही इलाका है जहां 9 जनवरी की रात निर्माणाधीन टनल के भीतर अचानक मलबा गिरने लगा था. इसके बाद टनल के ऊपर बने एक छह मंजिला मकान में बड़ी दरारें आ गई थीं. हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने रातों-रात मकान खाली कराया था. कई परिवारों को कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी थी, जबकि अगले दिन उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया.
ब्लास्टिंग से कमजोर हुई जमीन
स्थानीय लोगों का आरोप है कि. टनल निर्माण के दौरान रात के समय की जा रही ब्लास्टिंग से जमीन कमजोर हुई हैय लोगों का कहना है कि धमाकों के दौरान उनके मकान हिलते थे, लेकिन इस पर न तो निर्माण कंपनी ने गंभीरता दिखाई और न ही समय रहते कोई ठोस कार्रवाई हुई. लोगों का मानना है कि जल्दबाजी में किए जा रहे काम और भारी मशीनों के इस्तेमाल ने हालात और बिगाड़ दिए.
जियोलॉजिकल टीम की निगरानी जारी
घटना के बाद जियोलॉजिकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर टनल और उसके ऊपर की सड़क का निरीक्षण किया था. जिन मकानों में दरारें आई थीं, वहां विशेष उपकरण लगाए गए हैं. इन उपकरणों से लगातार यह जांच की जा रही है कि दरारें बढ़ रही हैं या स्थिर हैं. अधिकारियों का कहना है कि अगर दरारों में बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब होगा कि जमीन का धंसना अभी भी जारी है.
प्रभावित परिवार अब भी घर लौटने में असमर्थ
टनल धंसाव और सड़क की बिगड़ती स्थिति के चलते प्रभावित परिवार अभी भी अपने घरों में लौट नहीं पाए हैं. एनएचएआई की ओर से दरारें भरने का काम जरूर शुरू किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जमीन पूरी तरह स्थिर नहीं होती, तब तक घर लौटना सुरक्षित नहीं है.
खतरा अभी भी बरकरार
फिलहाल प्रशासन, पुलिस और तकनीकी एजेंसियां पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं. सड़क को कुछ हिस्सों में वन-वे किया गया है और हल्के वाहनों को ही गुजरने दिया जा रहा है. हालांकि, ताजा गड्ढे के सामने आने के बाद लोगों में डर फिर से बढ़ गया है. इलाके के लोग स्थायी समाधान, सुरक्षित पुनर्वास और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसकी ठोस गारंटी की मांग कर रहे हैं.
