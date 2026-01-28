बर्फबारी से यातायात प्रभावित, मनाली और जलोड़ी दर्रा से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन, वाहन फिसलने से बढ़ी परेशानी
मनाली सहित रायसन गांव तक भारी बर्फबारी के चलते कुल्लू जिले में यातायात बुरी तरह से प्रभावित है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 2:10 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में मंगलवार (27 जनवरी) रात के समय जमकर बर्फबारी हुई. मनाली में भी एक फीट से अधिक ताजा हिमपात हुआ है. सड़क पर बर्फ होने के चलते कई जगह पर लोगों के वाहन भी फिसल रहे हैं. ऐसे में अब प्रशासन के द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा जलोड़ी दर्रे से भी बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. ताकि बंजार और आनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क वाहनों के माध्यम से जुड़ सके. लंबे समय के बाद हुई भारी बर्फबारी से घाटी के लोगों में भी काफी खुशी है.
भारी बर्फबारी से सड़कें बंद
मंगलवार रात के समय मनाली समेत कुल्लू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले दिनों भारी बर्फबारी हुई है. जिसके चलते पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है. भारी बर्फबारी के चलते क्षेत्र में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. कई मुख्य सड़कें, खासकर मनाली-रोहतांग और अटल टनल रूट पर बर्फ और बारिश के कारण यातायात बाधित रहा है. वहीं, रातभर रायसन गांव तक भी बर्फबारी होने से घाटी के किसान और बागवान काफी खुश हैं. किसान आने वाले दिनों में कृषि और बागवानी के रुके हुए कार्य भी पूरे कर पाएंगे.
वहीं, कुल्लू और मनाली बर्फबारी के बीच ट्रैफिक जाम और पर्यटकों की भीड़ के कारण कई तरह की परेशानी पेश आ रही है. प्रशासन कई स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने और मार्ग साफ करने की कोशिश में जुटा है. लेकिन, सड़क से बर्फ हटाने में मुश्किलें भी पेश आ रही हैं. हालांकि, अब मौसम साफ हुआ है. ऐसे में बंद पड़े रास्तों को खोलने में प्रशासन को आसानी हो सकती है.
हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी
आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हिमाचल के कई हिस्सों में और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. जिससे उच्च और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना है. बहरहाल, मौसम साफ होते ही लोक निर्माण विभाग की मशीनरी सड़क से बर्फ को हटाने में जुट गई है. पर्यटन नगरी मनाली में भी रास्तों से सुबह से बर्फ को हटाया जा रहा है. ताकि सैलानियों के वाहन आसानी से मनाली तक पहुंच सके.
बर्फबारी में वाहन चालक बरतें विशेष सावधानी
डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि, "जिला कुल्लू में भारी बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद पड़ी हैं. ऐसे में बुधवार को उन सड़कों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है. जगह-जगह पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. बर्फ पर वाहन फिसलने का खतरा बढ़ गया है, ऐसे में वाहन चालक वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें."
ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस दिन से फिर बदलेगा मौसम! होगी बारिश-बर्फबारी, कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी
ये भी पढ़ें: शिमला से कटा कुफरी-नारकंडा, भारी बर्फबारी के चलते NH-5 बंद, बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित