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मसूरी-देहरादून का सड़क संपर्क टूटा, पानी वाले बैंड पर लैंडस्लाइड से रोड ध्वस्त, रास्ते में फंसे यात्री

मसूरी-देहरादून रोड लैंडस्लाइड में धड़ाम: इससे पहले सोमवार देर रात गलोगीधार में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर आ गए थे. लोक निर्माण विभाग की टीम ने करीब आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात लगभग दो बजे मलबा और बोल्डर हटाकर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया था. लोगों ने राहत की सांस ही ली थी कि कुछ घंटे बाद पानी वाले बैंड के पास हुए भूस्खलन ने फिर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया.

मसूरी: लगातार बारिश के बीच मसूरी-देहरादून मार्ग पर लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया. इससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया. भूस्खलन से मसूरी-देहरादून मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. सड़क बंद होने से मसूरी आने-जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बीच रास्ते फंस गए यात्री: पानी वाले बैंड के पास सड़क का हिस्सा बह जाने से यातायात संचालन के लिए जगह नहीं बची है. मार्ग बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने की स्थिति बन गई है. वहीं, बारिश के बीच मार्ग के लगातार क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों में भी चिंता बनी हुई है.

सड़क खोलने में जुटा लोनिवि: मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर जुटी हुई है. सड़क के बह चुके हिस्से के पास पहाड़ को काटकर वैकल्पिक रास्ता तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है. जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाने के साथ सड़क को सुरक्षित तरीके से खोलने का काम किया जा रहा है. लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़क खोलने के काम में भी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में यात्रियों से मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है.

मसूरी-देहरादून का सड़क संपर्क कटा: जिस रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है, वो देहरादून से मसूरी और मसूरी से देहरादून को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है. सड़क ढहने से मसूरी का राजधानी से यातायात संपर्क कट गया है. मसूरी घूमने जाने और वहां से घूमकर लौट रहे लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है.

मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है. रोड बंद है. वहीं लोग विकल्प विकल्प रूप के तौर पर मसूरी किमाड़ी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं. परंतु मसूरी किमाड़ी रोड कई जगहों पर काफी संकरी है. ऐसे में प्रशासन द्वारा मसूरी किमाड़ी रोड पर सतर्कता के साथ लोगों को जाने की अपील की गई है.

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