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बदरीनाथ हाईवे पर धंसी सड़क, पल भर में स्वाह हुये करोड़ों रुपये, जनता में आक्रोश

बदरीनाथ हाईवे सड़क धंसने के कारण एक ट्रक फंस गया. साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

ADRINATH HIGHWAY ROAD
बदरीनाथ हाईवे पर धंसी सड़क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 3:56 PM IST

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चमोली: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा फिर धंस गया. सड़क धंसने से मार्ग पर एक ट्रक फंस गया. जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. हाईवे के इस हिस्से में बार-बार हो रहे भू-धंसाव ने यात्रियों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है. साथ ही स्थानीय लोगों को इसके कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.

मैठाणा में जिस स्थान पर सड़क धंसी है, वहां पूर्व में सड़क के उपचार और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद दोबारा सड़क धंसने से किए गए उपचार की गुणवत्ता और उसकी स्थायित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बरसात में इस हिस्से की स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन स्थायी समाधान के बजाय मरम्मत तक ही काम सीमित रह जाता है.

सड़क धंसने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही करने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मौके का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क धंसने के वास्तविक कारणों की जांच कराने की मांग की है. साथ ही पूर्व में किए गए कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच कराकर सड़क का स्थायी उपचार कराने की मांग उठाई है.

लोगों का कहना है कि बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चारधाम यात्रा के साथ ही स्थानीय आवागमन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में सड़क का बार-बार धंसना न केवल यातायात के लिए परेशानी पैदा कर रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है. स्थानीय लोगों ने विभाग से बारिश के दौरान संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी और समय रहते प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.
स्थानीय लोगों ने कहा आजकल चारधाम यात्रा चल रही है. साथ ही मानसून की बारिश भी हो रही है. ऐसे वक्त में सड़क धंसने की घटना दुखदाई है. उन्होंने कहा सड़क धंसने की घटना से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में जल्द जल्द इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए.

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