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बदरीनाथ हाईवे पर धंसी सड़क, पल भर में स्वाह हुये करोड़ों रुपये, जनता में आक्रोश

चमोली: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा फिर धंस गया. सड़क धंसने से मार्ग पर एक ट्रक फंस गया. जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. हाईवे के इस हिस्से में बार-बार हो रहे भू-धंसाव ने यात्रियों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है. साथ ही स्थानीय लोगों को इसके कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है.

मैठाणा में जिस स्थान पर सड़क धंसी है, वहां पूर्व में सड़क के उपचार और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद दोबारा सड़क धंसने से किए गए उपचार की गुणवत्ता और उसकी स्थायित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बरसात में इस हिस्से की स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन स्थायी समाधान के बजाय मरम्मत तक ही काम सीमित रह जाता है.

सड़क धंसने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही करने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मौके का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क धंसने के वास्तविक कारणों की जांच कराने की मांग की है. साथ ही पूर्व में किए गए कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच कराकर सड़क का स्थायी उपचार कराने की मांग उठाई है.