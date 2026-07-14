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दुर्गा नर्सरी चौराहे पर फिर धंसी सड़क, खोखली निर्माण और ड्रेनेज व्यवस्था की खुली पोल

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढे पर भाजपा के झंडे लगा दिए हैं और हाथ में पर्चे लेकर विरोध कर रहे हैं.

Road caves in Udaipur
उदयपुर के दुर्गा नर्सरी चौराहे पर धंसी सड़क (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 3:39 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 3:57 PM IST

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उदयपुर: शहर के व्यस्त दुर्गा नर्सरी चौराहे पर सड़क धंसने की घटना ने एक बार फिर नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुम्हारों का भट्टा से दुर्गा नर्सरी चौराहे से पहले अशोक नगर की ओर मुड़ने वाले मार्ग पर, नाले के ऊपर बनी सड़क अचानक धंस गई. उसी दौरान वहां से गुजर रही एक इलेक्ट्रिक कार (EV) के अगले पहिए गड्ढे में उतर गए. हालांकि कार सवार सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क धंसने की यह तीसरी घटना है. उनका आरोप है कि नाले का निर्माण वर्तमान मेयर के निवास तक तो किया गया, लेकिन उससे करीब 50 मीटर पहले काम रोक दिया गया. इस हिस्से तक भी नाले का निर्माण पूरा कर दिया जाता तो पूरा एरिया सुरक्षित हो जाता और बार-बार सड़क धंसने जैसी घटनाएं नहीं होतीं.

दुर्गा नर्सरी चौराहे पर फिर धंसी सड़क (ETV Bharat Udaipur)

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तुरंत बैरिकेडिंग, क्रेन से निकाली कार: सूचना मिलते ही यातायात पुलिस के सीआई आदर्श कुमार, नगर निगम के अधिशासी अभियंता अखिल गोयल तथा नगर निगम के सीआई मांगीलाल डांगी मौके पर पहुंचे. सबसे पहले धंसी हुई सड़क के आसपास बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की आवाजाही रोकी गई, ताकि कोई और हादसा न हो. इसके बाद क्रेन की मदद से गड्ढे में फंसी EV कार को बाहर निकाला गया और पुलिस ने यातायात को सुचारु कराया.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि उसी समय किसी दुपहिया वाहन के नीचे सड़क धंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था. लोगों ने बताया कि पूर्व में भी यहां इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता अखिल गोयल ने बताया कि इस हिस्से में नाले के निर्माण का टेंडर पहले ही हो चुका है और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा. वहीं, लगातार सामने आ रही घटनाओं ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि शहर के प्रमुख मार्गों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और अधूरे ड्रेनेज प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आखिर तय कब होगी.

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तीन साल में तीसरा बड़ा हादसा: उदयपुर के दुर्गा नर्सरी तिराहे पर सीवर नाले के ऊपर बनी सड़क धंस गई. देर शाम हुई इस घटना के बाद आमजन में काफी आक्रोश व्याप्त है. यही नहीं, दो दशक से ज्यादा समय से स्थानीय निकाय में भाजपा शासित बोर्ड है, ऐसे में इस हादसे के बाद कांग्रेस को भी भाजपा को टारगेट करने का मौका मिला है. अशोकनगर मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सीवरेज नाला गुजर रहा है, जिसके ऊपर स्थानीय निकाय ने सड़क बनाई हुई है और यहां से प्रतिदिन हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही होती है. तीन साल में इस नाले पर यह तीसरा बड़ा हादसा है. इस बार हुए हादसे में एक इलेक्ट्रिक कार हादसे का शिकार होते-होते बची. आज कांग्रेस के सदस्यों ने गड्ढे में भाजपा के झंडे लगा दिए हैं और हाथ में पर्चे लेकर विरोध कर रहे हैं. दूसरी ओर स्थानीय निकाय ने बैरिकेड लगाकर उस पूरे हिस्से को बंद कर दिया है.

Last Updated : July 14, 2026 at 3:57 PM IST

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