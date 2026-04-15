ETV Bharat / state

धनबाद के केंदुआडीह में दो फीट सड़क नीचे धंसी, भू-धंसान की आशंका

धनबाद: धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर केंदुआडीह थाना के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक सड़क करीब 2 फीट नीचे तक धंस गई. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर कई जगहों पर दरारें भी साफ नजर आ रही हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.

सूचना मिलते ही केंदुआडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी. पुलिस लगातार राहगीरों और वाहन चालकों को सतर्क कर रही है ताकि कोई अनहोनी न हो. फिलहाल बोकारो की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है.

जानकारी देते पार्षद प्रतिनिधि और थानाप्रभारी (Etv Bharat)

प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है. सड़क नीचे धंसने और दब जाने के कारणों की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों ने जल्द मरम्मत की मांग करते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह बड़ा हादसा बन सकता है.