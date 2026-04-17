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कबीरधाम के 55 गांवों में बनेगी नई पक्की सड़क, 12 पुलों का भी सीएम साय ने किया भूमिपूजन

कबीरधाम के 55 गांवों में 166 करोड़ की लागत से पक्की सड़क और पुल बनेंगे. इसके लिए सीएम और डिप्टी सीएम ने भूमिपूजन किया.

Road built in remote villages
कबीरधाम के दूरस्थ गांवों में पहुंचेगी पक्की सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 7:28 PM IST

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कबीरधाम : कबीरधाम के 55 गांवों में पक्की सड़क की सुविधा होगी.साथ ही साथ गांवों के अधोसंरचना का विकास होगा. इस काम के लिए सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. कबीरधाम जिले को वर्चुअल माध्यम से 166 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे.जिले के इतिहास में पहली बार एक साथ 55 सड़कों और 12 बड़े पुलों का भूमिपूजन हुआ.

आजादी के बाद से नहीं बनी थी सड़क

आपको बता दें कि कबीरधाम जिले में खासकर बैगा बहुल और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आजादी के 70 साल बाद भी पक्की सड़कों का अभाव था. गांवों के लोग वर्षों से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी यह पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से जिले में विकास की नई राह खुली है.

Road built in remote villages
दूरस्थ गांवों में पहुंचेगी सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कबीरधाम में 55 सड़क और 12 बड़े पुल का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे जिले में 55 ऐसे गांव थे जहां के लोगों ने आजादी के बाद आज तक डामर वाली सड़क नहीं देखी है.इस आयोजन के माध्यम से गांवों को बड़ी सौगात मिली है-कैलाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष

गांवों में विकास लाने के लिए सड़क जरुरी है.आज सीएम विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले को एक साथ बड़ी सौगात दी है-ईश्वरी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष

Road built in remote villages
मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांवों में सड़क के साथ बनेंगे पुल

जिले में 55 सड़कों के निर्माण से सैकड़ों गांव सीधे मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे.इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि स्कूली बच्चों को भी बड़ी राहत मिलेगी. सड़क बनने से अब एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सकेगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा. इसके साथ ही स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. कुल मिलाकर, यह भूमिपूजन कबीरधाम जिले के विकास की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने की उम्मीद है.

कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भूमिपूजन का वर्चुअल कार्यक्रम हुआ. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू,जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चन्द्रवंशी के अलावा जिला कलेक्टर समेत पीएमजीएसवाई के अफसर भी मौजूद थे. आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत 700 से अधिक सड़कों का शुभारंभ किया.

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