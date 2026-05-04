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अलीगढ़ में 5 महीने में ही उखड़ गई 45 लाख से बनी सड़क, ठेकेदार को दोबारा बनानी होगी सड़क

निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति बेहद खराब पाई गई. कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ चुकी थी और दरारें साफ दिखाई दे रही थीं. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बनने के बाद से ही इसमें खामियां दिखने लगी थीं, लेकिन अब स्थिति और बिगड़ गई है.

सोमवार को जनसुनवाई के दौरान स्थानीय निवासियों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी कि वार्ड संख्या-2 के केवल विहार इलाके में 455 मीटर लंबी सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद जगह-जगह से टूटने और उखड़ने लगी है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त खुद मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों के साथ सड़क का निरीक्षण किया.

अलीगढ़ : विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्ती अब जमीन पर दिखने लगी है. केवल विहार क्षेत्र में करीब 45 लाख रुपये की लागत से बनी आरसीसी सड़क के महज पांच महीने में उखड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संबंधित ठेकेदार के अनुबंध को निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उसी ठेकेदार से सड़क को दोबारा बनवाने का आदेश जारी किया है.

क्षेत्रवासियों ने जलभराव की समस्या को भी सड़क खराब होने की बड़ी वजह बताया. उनका कहना था कि आसपास की लिंक गलियों में पानी भरता रहता है और सीवर पंप समय पर संचालित नहीं होता, जिससे पानी लंबे समय तक सड़क पर जमा रहता है. इससे सड़क तेजी से क्षतिग्रस्त हो गई.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मौके पर मौजूद अवर अभियंता से निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को लेकर जवाब तलब किया और स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए अनुबंध समाप्त करने और ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही नगर आयुक्त ने आदेश दिया कि पूरी 455 मीटर सड़क को उखाड़कर नए सिरे से बनाया जाए और यह कार्य ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा. नगर निगम पर इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि दोबारा निर्माण में सभी गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और कार्य की नियमित निगरानी की जाए.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है. यदि कहीं भी घटिया निर्माण या लापरवाही की शिकायत मिलती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से साफ संकेत गया है कि अब नगर निगम निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है. वहीं स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सड़क का पुनर्निर्माण बेहतर गुणवत्ता के साथ होगा और उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी.

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